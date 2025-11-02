黃國昌：政黨相處重信任 說了沒做要有懲罰機制

（中央社記者陳俊華台北2日電）民眾黨主席黃國昌今天說，政黨間相處最重要的是信任，藍白在國會完全是政策、理念合作，沒有談到任何未來選舉席位分配；與國民黨的合作當然有摩擦、有說了沒做到的事情，民眾黨會用具體行動回應，「我後面一定有懲罰機制」。

台灣民眾黨今天舉行「聯合政府的理論與實驗 日本經驗，台灣的新選擇？」論壇，從日本案例出發，探索台灣未來推動聯合政府的可能路徑。

黃國昌在論壇結語時說，他聽到幾個關鍵字，「信任」非常重要，人跟人相處最重要的就是信任，政黨跟政黨間的相處也是這樣；他過去曾公開講過，「你可以騙我一次，但你不要想騙我第二次。」

黃國昌表示，民眾黨與國民黨在國會合作時，民眾黨的角度完全就是政策、理念合作，「我們跟國民黨在國會合作，有談到任何未來選舉席位分配嗎？沒有，絕對不會聽到」。

黃國昌說，從國會改革法案、財劃法、吹哨者保護法、不法關說罪、棄保潛逃罪、「還假於民」等，全都是民眾黨選舉時提出的政見，能在國會找到有多數席次、可過半的政黨並且推動法案，「對於民眾黨來說求之不得，感謝都來不及」。

他說，跟國民黨的合作有沒有摩擦、意見不合、說了沒做到的事情，「當然有」，但國民黨會收到民眾黨的看法，以及接下來可能面臨的後果，民眾黨會反應在具體行動上，「我後面一定有懲罰機制」。

黃國昌說，他曾公開說過，國民黨也收到民眾黨的意見，並公開做出修正，最後大家圓滿把事情做成功；有時要維持合作的信任，事後必須有懲罰機制，這兩者必須很有藝術地結合。（編輯：林克倫、翟思嘉）1141102