黃國昌：明提案彈劾賴清德、邀他2次詢答、明年520投票

[Newtalk新聞] 對於總統賴清德不公布財劃法，民眾黨團及國民黨團決定提出彈劾總統賴清德案，民眾黨團總召黃國昌今(22)日表示，明天他們就會在程序委員會正式提案，邀請賴清德到院會說明與詢答，並於全國各縣市舉辦公聽會，最後於明年520進行投票。

對於彈劾賴清德的程序，黃國昌說，他們希望用非常審慎態度進行，這個週末有跟國民黨立院黨團幹部交換意見。明天在程序委員會，那就會經由程序委員會來正式立案，送交這個禮拜五院會。

黃國昌說，目前初步的安排是先在立法院這邊舉辦兩場正式的公聽會，那接下來再邀請被彈劾的賴清德到立法院來進行說明、詢答。這是第一次的全院委員會詢答，接下來就會到全國各個縣市來舉辦說明會，22個縣市每一個縣市都會辦，辦完了全部的說明會了，以後再到立法院再進行第二次的全院委員會，再邀請被彈劾的賴清德，到立法院來說明並回答各個黨團的代表所提出來的問題。

黃國昌說，預計應該是在明年520左右來進行有關於彈劾的投票，因為這是一個非常嚴肅的憲政程序，同時賴清德總統他所做的毀憲亂政的行為，也必須要經由全國人民大家共同的參與共同的認識、共同的討論，所以他們會用最嚴謹的態度來安排這一次整個彈劾程序的進行。

