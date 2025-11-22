黃國昌：柯文哲關注「鄭黃會」 覺得往正確的方向邁進
〔記者劉宛琳／台北報導〕民眾黨主席黃國昌今出席議員黃瀞瑩舉辦的「台灣有愛 民眾溫情 士北有姐 寒冬送暖」園遊會，被問及前民眾黨主席柯文哲是否關注上週與國民黨主席鄭麗文的會面，他表示，柯文哲當然關心，也有表示一些看法，柯覺得整個氣氛非常的融洽，也往正確的方向在邁進。
被問及民眾黨現在在北市沒有母雞，是否擔心2026議員席次不增反減？黃國昌說，不會啊，他覺得「學姊」(黃瀞瑩)過去這幾年在議員的表現有目共睹，不僅在議會裡為民發聲，監督市政有理有據，而且從今天的活動可以看得出來，「學姊」在基層也是扎根非常非常的深。
黃國昌表示，他對於民眾黨在台北市現任4位的議員的連任，充滿百分之百的信心。展望2026年，相信民眾黨在台北市「4加2」全壘打絕對是可以達成的目標。
而對於台北市長選舉的部分，黃國昌表示，他和國民黨主席鄭麗文對於接下來的合作，雙方都有相當高的誠意跟善意，相信等到他們進一步的磋商了以後，就一步一步往前走。但最重要的還是在這個過程當中，他們能夠得到更多民眾的信任跟支持。
媒體詢問，上週的兩黨主席會面，前民眾黨主席柯文哲有關注這場會議，以及聊到未來選舉規劃？黃國昌表示，柯文哲當然關心，所以也有表示一些看法，柯覺得整個氣氛非常的融洽，也往正確的方向在邁進。他們在討論相關事務時，彼此之間的討論都不是短期的事情，會比較著眼於長遠民眾黨整體的發展。對於目前國內外的情勢，他們也都會深入地交換理解。
對於明年地方選舉，柯文哲有給什麼意見？黃國昌說，太多了啦，這個沒有辦法用簡單的問題可以回答完。整個布局持續地進行，越來越縝密，選舉的計畫，他當然不可能在這邊這樣跟大家講，講也講不完，可能講兩個小時都不一定講得完整。
