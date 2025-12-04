黃國昌「汐止違建老家」現況曝光 5樓透天厝遭夷平、停車場雜草叢生

民眾黨主席黃國昌位於汐止的老家涉及違建，已在2024年7月底全部拆除，現為空地。（合成圖片／李智為攝、翻攝Google Maps）

民眾黨主席黃國昌長期高喊「居住正義」，但他曾在2023年曾被爆出位在汐止的老家涉及違建、名下位於保護區的土地違法使用為收費停車場，爭議頗多。後來，黃國昌在2024年7月底完成拆除作業。《鏡報》掌握獨家消息，黃國昌1年多前已搬離新北汐止，入住台北市仁愛路四段一處近億元豪宅；《鏡報》特地回到黃國昌汐止老家探訪，直擊昔日違法的停車場現已長滿雜草，而有違建的透天厝也夷為平地，外圍則設置鐵網區隔。

值得注意的是，過去曾與黃國昌夫妻有交情的媒體人詹凌瑀日前爆料，在黃國昌面臨罷免的那段時間，黃國昌哥哥突然倒下成植物人，不久後便離世，身為建商公主的高翔竟以嫂嫂沒生孩子就是「外人」為由，要把黃國昌爸媽留給嫂嫂的房子拿回來，甚至不惜動用律師打官司。

進一步比對時間點，當時還是時代力量立委的黃國昌在2017年11月遭公民團體發起罷免後成案，並於同年12月17日進行投票。黃國昌哥哥離世的時間，早於汐止老家違建被爆出的2023年，因此高翔當時逼迫嫂嫂放棄繼承權的「房子」疑似就是因違建被拆除的汐止老家。

時間拉回到2023年6月，黃國昌與網紅「館長」陳之漢號召民眾7月16日上凱道遊行，訴求「司法正義」與「居住正義」。不料，活動還沒開始，黃國昌7月3日就被媒體爆出名下擁有23筆土地與房產，岳父還是投資建商。

接著，新北市議員張錦豪在7月5日爆料，黃國昌與女兒分別持有汐止區水源路二段162號、163號土地，但該地屬都市計畫區內的保護區用地，卻成月租停車場，已違反土地使用。黃當時回應稱，該塊土地長期租給鄰居使用，自己沒在管理，但該停車場距離黃國昌住家僅180公尺，遭外界質疑是在說謊。

黃國昌曾將位於保護區用地的土地違法作為收費停車場，後來停車場拆除，該地現在長滿雜草。（圖／李智為攝）

張錦豪7月7日又加碼在臉書PO出黃國昌汐止老家頂樓的照片，指原本4層樓的透天厝，搭建鐵皮屋變5樓，建物加高、加寬，且雨遮超出建築線。事後新北市工務局也證實，頂樓為既存違建。

時隔2週，張錦豪再爆，黃國昌汐止老家蓋到國有山坡地保育區上，違建面積超過原本合法的1倍。財政部國有財產署也證實消息，並要求黃國昌在1個月內騰空返還，並繳交使用補償金。

直到在716凱道遊行的前一晚，黃國昌才終於在直播上回應，他的父母在30幾年前蓋下透天厝，後續的確有增建違建。他當時強調作為一個法律人，依法該怎麼處理就怎麼處理，他會正面積極面對，不會迴避。

黃國昌接著在2023年9月20日透過臉書宣布，汐止老家占用國有地部分已全部拆除完成，騰空返還，後續也會把老家整棟拆得「乾乾淨淨」。他還嗆聲等全部拆除後，會留一個空地立碑「感謝民進黨德政」。但有媒體在隔年、2024年1月底揭露，新北工務局早在2023年11月14日就核准拆除計畫，但絲毫沒有進展。

《鏡報》接獲爆料，黃國昌1年多前已悄悄搬離汐止老家，入住台北市仁愛路四段一處近億元豪宅。（資料照片／鄒保祥攝）

2024年3月，網紅「四叉貓」劉宇赴黃國昌汐止老家朝聖，發現黃國昌終於開始動工拆除違建。四叉貓接著在同年6月發文質疑，黃國昌拿到拆除執照超過半年，依然沒拆完。黃國昌當時解釋，主要是因為鄰居把電表掛在他老家牆壁上，要申請移電表，所以要等台電找到可以移電表的地點後，才能繼續拆除，遭大批網友酸「竟然連房子被掛不明電表都不知道」。

最後，四叉貓在2024年7月發文分享他到黃國昌汐止老家實地查看的紀念照，時隔1年多，違建終於正式在2024年7月26日全部拆除。

《鏡報》接獲消息，黃國昌早在1年多前就搬離汐止，目前入住台北市仁愛路四段一處近億元豪宅。不過新聞曝光之後，黃國昌和民眾黨今天（4日）仍未有回應以及相關說法，因此黃國昌所入住的豪宅，究竟是買是租？目前還是個謎。



