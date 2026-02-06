黃國昌、江啟臣對AIT態度大不同 李坤城分析：在野陣營內部有巨大矛盾 11

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導

面對在野黨持續杯葛行政院版國防特別條例，並質疑美國在台協會（AIT）過度介入內政，民進黨發言人李坤城今（6）日表示，美國國務院已公開支持該項1.25兆元的軍購預算，美方多位參、眾議員亦不分黨派指出，台灣在野黨的封殺舉動將削弱國防實力，並釋放台灣無自我防衛決心的錯誤訊息，在野陣營應順應強化國防自主的民意，讓軍購條例於新會期順利付委討論。

李坤城指出，民眾黨主席黃國昌日前批評 AIT「與華府立場落差大、過度介入台灣內政」，民眾黨前主席柯文哲更宣稱「會跟華盛頓直接溝通」，試圖藉由貶低AIT的代表性來混淆視聽。他說，美方隨即以正式行動打臉此種說法，美國國務院在美東時間2月4日正式回應「一如國務院與AIT多次公開聲明，我們也已向台灣方面明確表示，歡迎台灣宣布400億美元（約1.25兆新台幣）的特別國防採購預算」。

李坤城表示，當黃國昌大力抨擊AIT的同時，其立院戰友國民黨立委江啟臣卻正熱情邀請AIT處長谷立言赴台中參訪產業並進行座談，顯見在野陣營內部對於美方立場的認知存在巨大矛盾。他強調，政治人物不應以個人政治利益傷害國家整體利益，以錯誤資訊誤導民眾，甚至不惜採取外交上的冒進言論，延誤台灣提升防衛能力的關鍵時機。

李坤城重申，和平要靠實力，自助而後人助，希望不論是民眾黨還是國民黨，都能審慎考慮，共同支持國防，理性審查預算，避免讓國際友人質疑台灣自我防衛的決心。

台北市議員許淑華也表示，近來藍白陣營屢屢針對台灣重要國際盟友發動攻擊，令人不解，也對台灣國家利益造成傷害。她強調，台灣應感謝美國政府長期以來對台灣安全的支持與協助，而非配合特定政治操作，削弱台美互信。

許淑華指出，美國總統川普日前正式簽署《2026綜合撥款法案》，其中包含支持台灣防衛安全的相關內容，總金額超過14億美元，將用於協助台灣採購新式防衛裝備、提供軍事服務及軍事教育訓練。她認為，這是美國以實際行動支持台灣民主與安全的重要展現。

然而，許淑華表示，當國際民主夥伴明確展現支持立場時，國內卻出現相反作為。她指出，藍白立委持續在立法院杯葛國防相關預算，至今已達10次，讓攸關國家安全的預算一再延宕，令人遺憾。

照片來源：民進黨

