黃國昌「消失42秒」可拍幾頁機密資料？張益贍曝實測結果驚呆

政治中心／李紹宏報導

民眾黨立委黃國昌遭爆將國防機密資料攜帶出辦公室，爭議不斷；民進黨立委今（21）更揭露，黃國昌攜出資料時，曾消失在監視器死角達42秒。對此，前民眾黨中央委員張益贍親自進行「翻拍實測」，結果顯示，技術上「足以把國防部機密資料全部拍完」！

民眾黨立委黃國昌遭爆將國防機密資料攜帶出辦公室。（圖／資料照）

據了解，民進黨立委陳培瑜、沈伯洋今日前往立院警衛隊調閱監視器影像，還原黃國昌在19日國防機密會議中攜出資料的全過程。調查發現，黃國昌離開會議室的全程時間為1分15秒，並非其宣稱的30秒，其中有長達42秒的時間，黃國昌位處監視器拍攝不到的樓梯間死角。

因此，張益贍在臉書上指出，「剛剛『實測』邊翻頁邊拍照，天氣冷加我手殘，一秒都可以拍個1、2頁資料。42秒大概可以把國防部機密資料全部拍完了！！」

這消失的42秒，黃國昌到底做了哪些事？陳培瑜認為，由於樓梯間未設攝影機，形成監控真空，無法得知黃國昌與隨行助理當時手持兩支手機的具體動作，且黃國昌在離開後又突然折返，相當可疑。

民進黨立委陳培瑜、沈伯洋調閱監視器畫面揭露，黃國昌出去到回來共一分半鐘，其中42秒動向並未被拍到。（圖／資料照）

針對此事件，黃國昌曾解釋是「不小心」，強調不到30秒，便歸還文件。不過民進黨認為，此舉已構成國安疑慮，陳培瑜更表示，將持續推動相關議事規定的修正，以強化機密資料的保護措施，若經過專業評估認定此事具有司法風險，民進黨團不排除正式對黃國昌提出檢舉或告發。

