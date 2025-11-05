黃國昌──理直時直球對決，理虧時轉移焦點

黃國昌在媒體面前撩撥自己頭髮，甚至邀請現場記者鑒定頭髮的真假。李智為攝影

翁達瑞／美國大學教授，本文經授權，取自作者臉書

已經有一陣子了，網路上傳言黃國昌禿頭，必須戴髮片遮掩。黃國昌氣炸了，在媒體面前撩撥頭髮澄清，甚至邀請現場記者鑒定頭髮的真假。

我的疑惑是：政治人物禿頭，並非品格瑕疵，也非能力不足，更不是操守不佳，為何黃國昌選擇大張旗鼓公開澄清呢？

蘇貞昌禿頭，自嘲電火球，成為政治行銷的賣點；韓國瑜也禿頭，自稱月亮，要支持者跟著月亮走。蘇貞昌與韓國瑜都沒有遮掩禿頭，故無澄清的必要。

黃國昌自稱沒禿頭，卻被謠傳戴髮片，故有澄清的必要。黃國昌選擇直球對決，公開破解戴髮片的傳言，已足以讓我相信他沒禿頭。

問題是，除了戴髮片之外，有關黃國昌的負面傳言很多，包括兒子擁有美國籍、雇用狗仔跟拍政治人物、妻子設籍狗仔公司的負責人住宅、小姨子投資狗仔公司、吸收央廣駭客……等等。

上述傳言遠比戴髮片嚴重，都涉及黃國昌的政治誠信、甚至影射黃國昌違法亂紀，但黃國昌都不願直球對決。面對記者詢問時，黃國昌一再轉移焦點。

就以小孩的國籍為例，媒體詢問時，黃國昌只說不願隨之起舞，還推託太太很不高興，不讓他回答這一題。

如果黃國昌的小孩不是美國籍，只要秀出兒子的身分證字號的第三碼（外國籍有標註），就可輕易粉碎外界的傳言。

但黃國昌就是不願直球對決！

面對禿頭的傳言，黃國昌選擇直球對決，沒說不願隨之起舞，也未推託太太不高興，不讓他回答這一題。

黃國昌有兩套應付媒體的劇本：針對禿頭的傳言，黃國昌選擇直球對決；針對兒子的美國籍傳言，黃國昌卻選擇轉移焦點。

黃國昌的選擇其實很容易理解：理直時直球對決；理虧時轉移焦點。更精確的說，不需要說謊時直球對決；必須圓謊時轉移焦點。

黃國昌直球對決禿頭的傳言，本來是要建立正直與誠實的假象，結果反透露狡猾與欺瞞的性格。

