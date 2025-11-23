黃國昌、盧秀燕站搭高鐵「沒搭商務艙」 律師：當民眾是猴子？

即時中心／温芸萱報導

社群平台Threads近日瘋傳民眾黨主席黃國昌與台中市長盧秀燕在高鐵站著滑手機的畫面，引發網友討論。對此，律師林智群今（23）日在臉書痛批，若本業表現不佳，包括推違憲法案、亂刪預算、火力發電堅持不改天然氣、花3.6億元辦購物節、垃圾山問題擺爛、興建巨蛋等，卻省小錢（商務艙的錢）花大錢（亂花預算），還要大家感動，以為民眾是朝三暮四的猴子嗎？

近日，社群平台Threads瘋傳黃國昌在高鐵車廂間站著滑手機，以及盧秀燕站著搭高鐵、沒有座位滑手機的畫面，引發網友熱議。

對此，律師林智群今日在臉書發文，批評社群上大量人頭帳號針對兩人「沒坐商務艙」的行為洗版留言。他指出，姑且不論是否擺拍，政治人物獲得相應的待遇與尊重，包括出國搭乘商務艙等，他本人並不反對。

接著，話鋒一轉，林智群強調，但若政治人物本業做不好，例如推違憲法案、亂刪預算、火力發電堅持不改天然氣政策、每年花3.6億元在購物節行銷自己、垃圾山問題未解決、興建華而不實的巨蛋等，卻又強調搭高鐵省錢，他質疑「我就要買單嗎？」。

最後，林智群痛批，「不要在那裡假裝很省，省小錢（商務艙的錢）卻花大錢（亂花預算），還要大家感動，以為大家是朝三暮四的猴子嗎？」。





