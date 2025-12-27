黃國昌：盼新北給4年機會 鄭：藍白合底線3月

民眾黨主席黃國昌於新北市的大型造勢活動中表示，過去新北市民已經給予國民黨16年的執政機會，他希望新北市民能給他四年時間，以證明他的全力以赴。 國民黨主席鄭麗文在討論藍白合作的最後期限時，脫口而出，確定為「明年三月」。

黃國昌（圖／TVBS資料畫面）

在黃國昌的造勢活動中，出現了國民黨新北市議員陳明義，陳明義在活動中表示，不論是支持民眾黨的黃國昌或是未來國民黨的候選人，他個人及議會同仁大多數已有所屬，表明了他的政治立場。 國民黨主席鄭麗文提到，希望在明年三月前完成藍白合，並強調這與之前的計劃相同，沒有變更。

陳世軒與陳明義（圖／TVBS資料畫面）

宜蘭縣議長張勝德與國民黨文傳會主委吳宗憲在宜蘭縣黨部進行了首次協商，並表示將在10天後再次協商，若無結果則以民調決定候選人。 張勝德和吳宗憲都表示有信心，會中也確定在農曆年前確定宜蘭的候選人，並全力以赴守住宜蘭的國民黨勢力。

