黃國昌、綠委互嗆 總統國情報告協商又破局

[Newtalk新聞] 就總統賴清德提出1.25兆元追加國防特別預算，立法院國民黨團與民眾黨團提案，建請總統賴清德赴立院國情報告並接受諮詢。立法院今（15日）召開黨團協商過程中，朝野再爆口角，主持會議的民眾黨團總召黃國昌與民進黨團書記長陳培瑜互控對方散布「錯假訊息」，最後民進黨團幹事長鍾佳濱、陳培瑜憤而離席，導致協商破局，由於全案已經過一個月冷凍期，最快可在明天的立法院會進行處理。

今日由協商民眾黨團召集，在野黨提出，賴清德應先赴立法院，針對國家安全、兩岸情勢、對美軍購與國防預算規劃進行國情報告， 並接受立委諮詢。民眾黨立委張啓楷表示，賴清德提出高達1.25兆元的國防特別條例，恐嚴重排擠許多社會福利與基礎建設，在賴清德投書國外媒體前，連行政院長卓榮泰都說不曉得有這筆錢，所以有必要請賴清德到立法院來說清楚，為什麼不是向立法院或全民說明，而是投書外媒？

張啓楷也提到，外界一直以為1.25兆元的國防特別預算都是向美國軍購，結果國防部昨天說，「其中有3000多億元是國內產製部分，其餘為對外採購，所謂『對美軍購只需3000億』並非事實」，那還有6000億元到底在哪裡？是要向美國軍購嗎？ 民進黨政府就是黑箱作業，沒有清楚地跟全民說明到底台灣需要什麼武器。

陳培瑜則指責，張啓楷開口就是在造謠，國防特別條例的條文寫得相當清楚，不是只有跟美國買武器，賴清德也有說，這包含維修、訓練、支援系統及培植本體國防產業等，1.25兆元分8年執行，並不是只有跟美國買武器。

陳培瑜甚至提到，黃國昌昨天說「對美軍購只需3000億」，這是錯假訊息。此外，1.25兆元的國防特別條例原本就須經由立法院程序委員會排入議程，進入外交及國防委員會逐條討論後，就可編列預算，預算編列完成後，再送立法院審查，屆時所有立委都有權針對條例內容與國防部及相關主管機關進行實質討論。

主持會議的黃國昌則回嗆，「當妳拿著麥克風指稱自己講錯假訊息時，我就必須要糾正，自己回去看清楚，我講的畫直播上面清清楚楚，我把錯假訊息四個字送還給陳培瑜委員，妳今天坐在這邊所在講的才是錯假訊息。」

面對黃國昌回擊，陳培瑜、鍾佳濱直接離席抗議。黃國昌追罵：「妳沒有辦法面對，現在拿了包包落荒而逃，我也尊重妳，錯假訊息四個字送我丟還去給妳，民進黨團立委的素質展現在全國人民的面前。」陳培瑜回應：「我沒有落荒而逃。」

但由於民進黨團代表離席。黃國昌最後表示，既然民進黨已經離席，按照議事規則已無法進行會議，協商沒有辦法達成共識，按照立法院職權行使法相關規定處理。

