黃國昌：綠色大法官助賴獨裁稱帝

民眾黨主席黃國昌（右）二十一日出席「公民論壇」，向北捷隨機攻擊案罹難者表達哀悼。（中央社）

記者傅希堯∕台北報導

民眾黨主席黃國昌二十一日指出，藍白兩黨經密集討論，將會安排到各地進行彈劾總統賴清德案宣講，並會於二十六日提出彈劾程序草案，並會安排到各地進行彈劾案公聽會。黃國昌並批評，五位綠色大法官為了協助賴清德獨裁稱帝而帶頭踐踏法律。

民眾黨下午舉行「憲政還是亂政？從拒絕副署看行政權的邊界與失控」公民論壇。黃國昌指出，如果三讀通過的法律賴清德都可以不算數；下次選舉時賴清德如果宣布民進黨選輸了那選舉就不算數，就也一點都不會讓人驚訝。

廣告 廣告

黃國昌指出，非常慎重看待彈劾賴清德的程序，會先在立法院會召開公聽會，並邀賴清德依《立法院職權行使法》規定，以被彈劾人身分列席說明；也會由立法院在全國舉辦彈劾總統公聽會，到每個縣市、每個社區、每個角落舉辦，讓民眾清楚知道為何彈劾總統。

對於國民黨團將於二十二日向台北地院及台北地檢署同時告發憲法法庭及五位大法官濫權瀆職、刑法枉法裁判罪。黃國昌表示，民眾黨會全力支持、全力聲援。但他也很沉痛地預告，北檢不會有任何的動作，因為法務部長鄭銘謙、北檢檢察長王俊力完全就在執行賴清德的意志，台灣的司法權早就被民進黨搞爛到倒地不起。

黃國昌指出，五位綠色憲法獨夫為了協助賴清德獨裁稱帝，擅自將沒有參與評議的三位大法官剔除在現有總額之外，根本是帶頭踐踏法律，五個人就直接宣告法律違憲。如此無法無天的劣行，是連小學生班會都不如的自欺欺人，無怪乎他們不敢召開言詞辯論，這不僅丟光台灣的臉，更是將台灣帶入更為混亂的劇烈衝突。

黃國昌指出，在野黨要告訴台灣人民，越是在這個時候，千萬不要讓自己被恐懼宰制，善良、勇敢應該是大家共同的語言。

對於日前發生的北捷隨機殺人案，黃國昌指出，讓台灣陷入實質廢死的不就是這幾位口中喊著捍衛民主憲政的綠色大法官嗎？而去年在這些大法官實質廢死了後，鄭銘謙說會在最短時間內提出修正案；但今年年底都已經快過了，法務部卻什麼都沒有提出。民眾黨團則早就提出修正草案，但為了等法務部而躺在那邊，當執政黨擺爛的時候，在野黨要負責撐起這個國家，要趕快排審不要再等了。