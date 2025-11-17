黃國昌：與鄭麗文19日下午會面

（中央社記者陳俊華台北17日電）民眾黨主席黃國昌今天說，跟國民黨主席鄭麗文的會面，這星期正式舉行，目前預定在本週三（19日）下午。具體地點，待兩黨黨務主管跟工作人員場勘，確定後對外說明。

鄭麗文上任國民黨主席後，外界關心在野合作狀況，以及藍白兩黨主席何時會面。

黃國昌上午受訪表示，兩黨黨主席見面，雙方幕僚及黨務主管有很多細節、行政工作要安排。跟鄭麗文的會面這星期正式舉行，目前預定的時間是這個週三（19日）下午。

黃國昌說，具體的地點，這一、兩天兩黨黨務主管跟工作人員會先場勘，確定後再對外說明。

中國宣稱要抓捕民進黨立委沈伯洋，總統賴清德喊話立法院長韓國瑜維護國會尊嚴，也回應韓國瑜，砍斷台灣安全四隻腳的是中國，不是台灣。

對此黃國昌表示，韓國瑜清楚表明，不管是個別立委，還是台灣任何一個公民，本來就不該遭受這樣的對待，但重點是民進黨政府、賴總統，提出什麼具體的作為。賴總統唯一的具體作為，就是動動嘴巴，要求韓國瑜幫忙。

黃國昌說，請賴清德總統不要忘記，做為中華民國總統，保護中華民國的每一位國民，總統責無旁貸。中國對台灣在國際社會的打壓，一直都存在，民眾關心的是總統、執政黨、政府到底做了什麼，提出什麼有效方式加以反制，保護中華民國的國民。

黃國昌表示，如果賴總統覺得這些事情沒辦法解決，要找別人幫忙，或許是時候賴總統慎重考慮，是否能肩負這個職責。（編輯：萬淑彰）1141117