黃國昌「被問到傅崐萁」激動拍桌！華府智庫圈嚇壞

政治中心／李汶臻報導

台灣民眾黨主席黃國昌日前率團快閃美國3天後，返台隨即召開記者會、開噴賴政府拋出的1.25兆特別預算中「我國對美軍購只需3千億」，有關說法引發熱議。但美國在台協會（AIT）似乎拒絕為黃國昌背書，馬上跳出來重申支持「台灣1.25兆元國防特別預算」立場。對此，科技專家許美華就直言「AIT這次真的對黃國昌很火大！」，並加碼抖出過去有訪台跟黃國昌見面的華府智庫美國友人，委婉詢問她「黃國昌這人是不是哪裡怪怪的？」，透露美方友人詢問黃國昌一件事，被對方「起乩式反應」嚇壞。

廣告 廣告

科技專家許美華日前在臉書發文以「美國在台協會（AIT）這次真的對黃國昌超不爽！」發文，談及黃國昌聲稱「我國對美軍購只需三千億」一事。他指出，AIT檯面上完全不想理黃國昌，不僅馬上跳出來重申支持「台灣1.25兆元國防特別預算」立場，甚至表示「不評論私人會談內容」。許美華還提到，AIT臉書社群小編近來發出的貼文，全與黃國昌無關，顯示「AIT這次真的對黃國昌很火大！」。

華府智庫嚇壞：這人是不是哪裡怪怪的？黃國昌一聽到傅崐萁「起乩」反應曝

民眾黨立委黃國昌日前率團快閃美國3天。（圖／民視新聞）





許美華還在貼文中點出，黃國昌的這齣快閃華府戲碼，擺明沒把AIT處長谷立言的話放眼裡，他接著還加碼抖出「在華府智庫圈，黃國昌早就黑掉了」。他提到，前陣子曾有來自華府重量級智庫的美國友人，向他分享與黃國昌會面的對話過程。美國友人轉述，在一次正式拜會場合，智庫成員全身穿西裝打領帶，豈料黃國昌現身時僅穿著Polo衫，讓現場氣氛一開始就有點尷尬。

不過，真正令他們震驚的並非服裝問題，而是黃國昌面對提問時的「起乩式反應」。其中有一題「你覺得傅崐萁是可以合作的對象嗎？」，黃國昌聽到後反應非常激烈，不僅用力拍桌、仰頭大笑，還直言「你們都不瞭解傅崐萁，他是好人，我很喜歡他⋯」。





華府智庫嚇壞：這人是不是哪裡怪怪的？黃國昌一聽到傅崐萁「起乩」反應曝

許美華發文分享美國智庫友人對黃國昌的印象。（圖／翻攝自臉書@許美華）





美國智庫人士坦言，他們考量黃國昌的從政背景，已刻意避免過於尖銳的提問，自認問題相當溫和、中性，但沒想到黃國昌的反應卻超誇張，讓一行人當場被嚇到，甚至還私下委婉詢問「黃國昌這人是不是哪裡怪怪的？」。

原文出處：華府智庫嚇壞：這人是不是哪裡怪怪的？黃國昌一聽到傅崐萁「起乩」反應曝

更多民視新聞報導

南韓標「台灣CHINA」傳拒改！台半導體高管出招了

王世堅出戰KO蔣萬安？命理師：2026年運勢大看好

吳思瑤幫賴瑞隆催票！曬18歲制服照「真實關係」說了

