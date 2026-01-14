黃國昌：訪美後仍反對政院版國防特別條例 將自提版本

（中央社記者郭建伸台北14日電）民眾黨主席黃國昌今天說，結束訪美後，他反對1.25兆元政院版國防特別條例的決心不僅沒軟化，反而更強烈。他透露，1.25兆元有相當高比例不是對美軍購。待國防部在秘密會議報告特別預算涵蓋範圍與項目後，民眾黨團將提國防特別條例草案。

行政院會去年11月27日通過預算規模新台幣1.25兆元「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案送立院審議，數度遭藍白封殺至今無法付委。

黃國昌日前率團訪問華府，拜會白宮國安會與美國在台協會（AIT）華盛頓總部，今天清晨返台，上午在中央黨部舉行記者會說明。

黃國昌表示，這次訪美拜會部門包含美國貿易代表署（USTR）、美國國務院、AIT總部、美國戰爭部等政府機關，民眾黨欲向美方傳達的資訊，都已清楚傳達。另一方面，民眾黨想得知的資訊，也都有相當高比例內容已經得知，並獲得正面回應。

黃國昌表示，拜會過程中，民眾黨向美方表達，許多台灣民眾對國防特別條例的疑慮，例如行政院所提新台幣1.25兆元國防特別條例，到底要買些什麼。

黃國昌說，他向美方傳達，台灣是民主國家，沒辦法接受國會在審議特別條例前仍不知品項內容，美方充分理解且同意這看法。他說，1.25兆元不全然是對美軍購，「有相當高比例不是」。

媒體詢問，原本民眾黨團主張總統賴清德若不到立法院報告，就不同意排審國防特別條例，訪美後是否有所改變。

黃國昌強調，民眾黨團反對現行的政院版國防特別條例，他從美國回來後，反對決心不僅沒有軟化反而更強烈。台灣有必要強化國防，但預算不能亂花，也不能成為軍火商、掮客眼中的「肥肉」。

黃國昌呼籲，期待國防部下週赴立法院外交國防委員會，以秘密會議方式報告1.25兆元涵蓋範圍與項目，待秘密會議結束後，民眾黨團會提出黨團版的國防特別條例草案。

媒體詢問，民眾黨團的國防特別條例預算匡列額度是否減少，是否得到美方同意。黃國昌表示，民眾黨團要提什麼案子，不需要經過美方同意，美方有政策立場，台灣也是。關於預算額度還無法說明，待下週國防部報告後，再依照資訊提出黨團版本。

此外，談及115年中央政府總預算卡關，黃國昌表示，解決方法很簡單，就是請賴政府依法編列預算，不要再虧待軍人、踐踏退休警消權益。（編輯：萬淑彰）1150114