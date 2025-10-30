新頭殼

黃國昌：資安院標案竟用中國資通舊品 大同醫護董事長就是洪奇昌

林朝億 台北市報導
民眾黨立委黃國昌
民眾黨立委黃國昌

[Newtalk新聞] 民眾黨立委黃國昌今（30）日指控，資安院醫療演練標案，由大同醫護取得，但大同醫護卻違法使用中國生產的網通設備、出具不實新品交證明書交貨，但數位部卻不敢解約。原來大同醫護的董事長就是總統賴清德的政治師傅洪奇昌，而大同公司的現任董事長就是三立集團的張榮華，都是綠友友，面對這些皇親國戚們，數發部長林宜敬敢處理嗎？

台灣民眾黨立法院黨團總召黃國昌委員今日上午召開「新潮流大老撐腰 違法驗收資安破口」記者會。

黃國昌說，民進黨打著抗中保台口號，但只要一遇到自家人抗中保台就不重要了，真正重要的是綠友友們有沒有發大財、賺大錢。今天所揭露的弊案係為因應2025年年底跨國網路攻防演練，國家資通安全研究院所辦理的「醫療攻防演練OT場域建置」標案，去年11月決標，決標方式為最有利標，由大同股份有限公司旗下子公司大同醫護股份有限公司取得。

黃國昌表示，大同醫護在去年12月25日交付驗收文件辦理驗收，資安院卻在明知存在重大違失的情況下嚴重放水，大同醫護亦未在期限內完成改善，反而是多拖了兩個月後完成第二次複驗。依據契約規定，需要是新品，而且不可以是中國製，更不可以標示為中國；然而，大同醫護除了違法使用中國生產的網通設備、出具不實新品證明書，涉嫌違反「政府採購法」、刑法等，未在期限內完成改善也沒有解約，「沒有解約、沒有移送法辦、沒有停權」，資安院前院長何全德在過程中更是傾力護航大同醫護。

黃國昌說明，為何無論是數發部或是資安院都對大同醫護如此禮遇，理由非常簡單，除了目前其母公司大同公司董事長係三立集團董事長張榮華，大同醫護的董事長更是民進黨新潮流系的大老洪奇昌，面對這些皇親國戚們，數發部長林宜敬敢處理嗎？是否應全面徹查並且追回補助？還是因為面對的是「赴中交流」連陸委會副主委梁文傑都不敢造次的洪奇昌，就要再次雙標？

黃國昌強調，除了今天揭露的採購弊案以外，近兩年大同醫護還有取得包括國防部軍醫局、海軍司令部、軍事情報局的採購標案，這些綠友友蠹蟲如果沒有清除乾淨，還適合繼續由這種明目張膽違法亂紀的廠商取得涉及國安的標案嗎？

大同醫護取得的標案
大同醫護取得標案時序
大同醫護出示的新品證明書
該網通產品進口單生產國標示為中國
