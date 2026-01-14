黃國昌一返台籲國防部下週「秘密會議」報告1.25兆軍購案...已排定邀顧立雄19日赴立院...徐巧芯稱：此次安排無意義，僅是演戲給大家看

民眾黨主席黃國昌自美國返台後，今（14日）開記者會呼籲並預期，國防部下週到立法院外交國防委員會，透過秘密會議方式，報告1.25兆特別條例相關細節。而根據議程，民進黨召委王定宇確實安排下週邀請國防部長顧立雄，以全程秘密會議方式專案報告軍購特別條例規劃。不過，國民黨立委徐巧芯對此有所意見，稱條例本身沒有「密」的可能性，此次安排僅是演給大家看。

黃國昌11日臨時宣布率團赴美國華府，面對面會談國防特別條例與台美關稅，黃國昌今日返國後舉行記者會表示，此行反對院版軍購案的決心更強，將擬提民眾黨版；他呼籲、預期，國防部下週將到外交國防委員會以秘密會議方式，報告1.25兆軍購案所涵蓋的範圍跟項目。

外交國防委員會召委王定宇的確規劃於19日邀請顧立雄赴立院，就「強化防衛韌性及不對稱戰力計劃採購特別條例規劃執行案項」進行專案報告，並備質詢，全程採秘密會議。



針對此事，徐巧芯質疑，有什麼部分是需要全程機密報告？她稱，國防特別條例本來就是公開的，應先公開，機密的部分再另外開機密會議，認為此安排毫無意義，僅是演給大家看好像有請國防部來說明。



徐巧芯也宣稱，國防部至今未就常規國防預算或國防特別條例，與任何一名委員做過一次說明，是否民進黨根本沒有很想通過該預算，並說王定宇排專案報告的原因可能是發現此問題。

(圖片來源：三立新聞網)

