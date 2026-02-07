政治中心／王云宣、鍾能銘、SNG 新北報導

新北市長之戰，民進黨參選人蘇巧慧，一早頂著寒風，現身淡水拜票，被問到民眾黨參選人黃國昌的"都更"政見，蘇巧慧開酸，希望能負責任提出自己的想法，不過黃國昌一早忙著當母雞，卻也面臨著子弟兵周曉芸，在黨內議員初選，對決素人爆冷落敗。





黃國昌＂都更三箭＂挨批 蘇巧慧：應負責任提出自己想法

民進黨新北市長參選人蘇巧慧現身淡水掃街 支持者熱情高喊加油（圖／民視新聞）









支持者vs.新北市長參選人（民）蘇巧慧：「加油感謝喔，要小心啊。」

廣告 廣告

民進黨新北市長參選人蘇巧慧，頂著寒風細雨，低溫下探14度，依舊來到淡水拜票，支持者熱情不減。

新北市長參選人（民）蘇巧慧vs.支持者：「大家早安（市長好）。」

蘇巧慧日前拋出6大福利政見，照顧老幼族群，遭民眾黨參選人黃國昌，批評是大開支票，不過黃國昌的"都更"政見，反倒挨酸根本是新北市府執行中的政策。

新北市長參選人（民）蘇巧慧：「我們的政見，其實就是比對了中央和地方的政策，經過仔細的試算，比對資料之後，才負責任的提出，我們希望每一位候選人，在提出政見的時候，都能夠基於對新北市政的瞭解，並且負責任的提出自己的想法。」





黃國昌＂都更三箭＂挨批 蘇巧慧：應負責任提出自己想法

民眾黨主席黃國昌力挺的＂四大金釵＂之一周曉芸在議員初選意外敗給素人 黃國昌坦言＂有點驚訝＂（圖／民視新聞）









被批評的黃國昌，也忙著當母雞，到市場拜票，只是他在三蘆推出的金釵周曉芸，先前才爆出空降逼走深耕的李有宜，沒想到本周初選竟爆冷落敗。

新北市長參選人（民眾）黃國昌：「知道這個結果以後，真的還有一點驚訝。」

驚訝程度盡在不言中，畢竟擊敗周曉芸的"陳彥廷"是誰？至今讓人摸不著頭緒。

聲源：民眾黨三蘆區主任周曉芸：「我真的不認識他，而且這個人，他那時候說，他沒有參加過我們的任何活動，他說他在連鎖賣場上班，他說只是想試試看，所以我就心裡想說，你真的把我們的公告當成海選。」

民眾黨創黨元老朱蕙蓉：「妳根本不知道妳的對手是誰，所以妳蠻胸有成竹囉？，所以四大金釵是被釵住了嗎？，還是真的那麼金，動不了了？，當時不是說要簽保密嗎，怎麼會我們都知道，（初選結果）這個事情呢？，曉芸應該先去查，不是要申訴啦，她應該要去查一下，到底是誰洩漏的機密吧。」





黃國昌＂都更三箭＂挨批 蘇巧慧：應負責任提出自己想法

民眾黨三蘆區主任周曉芸（右一）日前遭爆空降逼走李有宜 如今初選意外落敗但她已提起申複（圖／資料畫面）









已退黨的創黨元老朱蕙蓉，火力十足開嗆民眾黨，而周曉芸初選首戰落馬，現在也提出申複，只怕黨中央複查結果出爐後，再掀黨內紛爭。

原文出處：黃國昌＂都更三箭＂挨批 蘇巧慧：應負責任提出自己想法

更多民視新聞報導

黃國昌護航李貞秀爭議 瞎扯劉世芳質詢問A答B

李貞秀「1指標」功高震主？邱明玉提2事：民眾黨災難！

黃國昌都更政見引綠白政策交鋒 陳世軒、翁震州為「海砂屋」隔空互槓

