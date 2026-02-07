黃國昌「都更新三箭」挨批重新包裝 蘇巧慧：應負責任提出自己想法

民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧(中)表示，希望每位候選人在提出政見時候，都能夠基於對新北市政的了解，並且負責任的提出自己的想法。(記者羅國嘉攝)

〔記者羅國嘉／新北報導〕民眾黨主席黃國昌日前在政見記者會上提出「都更新三箭」，被民進黨新北市議員翁震州怒批，黃提出的內容多數都是新北市長侯友宜去年提出、也正在執行的事情，只是換個名字重新包裝上架而已。對此，民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧表示，希望每位候選人在提出政見時候，都能夠基於對新北市政的了解，並且負責任的提出自己的想法。

黃國昌6日發表新北市長首波政見「都更三新箭」，針對都更長期效率不足、爭議不斷、資訊不透明等問題，提出「都更新幹線」、「都更特攻隊」、「容積透明平台」三項作法。但翁震州則直言，內容多數都是新北市長侯友宜去年提出、也正在執行的事情，黃只是換個名字重新包裝上架而已。

蘇巧慧今天在議員鄭宇恩、新北第一選區(石門、三芝、淡水、八里)擬參選人游明諺等人的陪同下，前往淡水清水街市場掃街、拜年。行前接受媒體受訪時，被問及此事。蘇巧慧回應，彼此提出政見、爭取市民認同都是好事，而她的政見就是比對了中央和地方的政策，經過仔細的試算、比對資料之後才負責任的提出。

民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧到淡水清水街市場掃街、拜年。(記者羅國嘉攝)

