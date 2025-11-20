黃國昌、鄭麗文互贈禮 他喊：這「玩意兒」vs.心機重

即時中心／劉朝陽報導



國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌19日舉行「藍白會」，雙方互贈的禮物引發熱議；繼律師陳君瑋說，這看起來像是「盤子vs.關燈人」之後，政治評論員吳崑玉也忍不住大酸，鄭麗文送的東西藏心機，而黃國昌送的乍看以為是「按摩棒」。

鄭麗文、黃國昌兩位黨主席，19日舉行「以行動顧台灣-主席高峰會談」，一開場就互贈禮物，鄭麗文送上一個台灣藍鵲陶瓷盤，象徵藍白合作圓滿，上頭可以看到一隻藍鵲，後邊跟著一隻白色的鳥；而黃國昌則送上一款「水泥鎢絲燈」，認為水泥燈座象徵基礎穩固，而鎢絲燈則有「點亮」台灣晦暗不明局勢的祝願。

不過政治評論員吳崑玉看到兩人的禮物後，直呼感覺「怪怪的」，「男的送女的一根像按摩棒的桌燈，女的送男的花鳥畫，主角是隻藍色的鳥（不准用台語唸），後面跟隻白色的鳥，羽毛還有點髒……厚！這圖的心機也太重了吧？！」。

而有網友則留言表示「無比曖昧」、「思無邪」、「呦......好害羞哦！」。

