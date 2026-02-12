黃國昌「金釵」暴走！周曉芸初選落敗酸言連發 嗆對手：里長選得上嗎

身為黃國昌的「金釵」，周曉芸在初選落敗後曾說會支持黨內推出的人選，卻在Line群組訪談中暴走。翻攝周曉芸臉書



民眾黨新北市三重、蘆洲區市議員初選，黨主席黃國昌的「金釵」周曉芸意外輸給入黨僅一年多的素人陳彥廷，民眾黨中央委員會昨核定選決會通過提名陳彥廷。周曉芸雖對外宣稱會支持黨內推出的人選，昨晚卻在Line群組語音訪談中大暴走，開嗆陳彥廷只有繳黨費500元這點符合條件，「他選里長你會投他嗎？選得上嗎？」

陳彥廷曾提到，他畢業於中央大學電機系，研究所就讀台灣大學光電所，在家樂福擔任員工15年，加入民眾黨僅約一年多，不過這次參選絕非兒戲，一定參選到底。

周曉芸昨晚在超過900人的Line社群「眾量級Kp民眾價值理性務實」語音live talk訪問中，針對初選民調爭議及對手實力等提出質疑，與稍早宣稱支持黨內人選的語氣大不相同。

周曉芸首先提到民調部分，原本使用2萬筆電話樣本，分2天執行，首日撥打逾萬通電話、完成率3％，這部分她是明顯領先；由於進度落後，民調公司想新增5000筆樣本，經副秘書長謝泊泓同意後執行，這5000筆來路不明的電話完成率17％，遠高於原樣本，且幾乎一面倒支持對手，最終加權後，雙方支持度相去不遠。

周曉芸抱怨，昨天開會現場專家都提出質疑，她問民調公司為什麼第二天打電話不是打完舊的樣本再新增，對方卻回忘了說，「我現在是被民調公司做掉了是不是？」

周曉芸還說，「若對手陳先生4年後要出來選，幫他報個什麼量身訂做成長班、培訓班什麼都可以，沒關係，我們陪你圓夢好了啦，民眾黨就是一個開放性政黨」，但年底就要投票，現在已經沒有時間，質疑陳彥廷跟不上大家的步伐，完全沒有準備好。

周曉芸強調，自己是「準備好的人」，「我已經開始走了，即將要往目標邁進，但這個人（陳彥廷）還沒有出門欸！」她也提到，黨內面試評分中，自己拿到80、90分，對手連40分都沒有，只有繳黨費這點符合條件，只會回應「不清楚、沒有參與政治經驗、想要試試看」但這不是夏令營，不能「試試看」。

周曉芸還說，難道要讓一個不清楚的人，跟在主席旁邊去打三蘆選戰嗎？「我沒有時間陪你玩遊戲」，嗆陳彥廷一看就是沒準備好，「他選里長你會投他嗎？選得上嗎？我不好意思這樣說啦」，並稱她從頭到尾沒有看不起對方的意思，只是質疑對方準備好了沒，她在群組中質問，「兩個候選人站在你們面前，分不出來誰是已經準備好要出來打仗嗎？選不出來嗎？有這麼難決定嗎？」

