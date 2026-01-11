黃國昌「閃電訪美」 直赴華府就軍購、關稅與美方直接溝通

（圖／翻攝民眾之聲YT）





台灣民眾黨主席黃國昌11日結束新北後援會成立大會後，隨即赴桃園機場搭機赴美國華府，訪團包括即將就任的台灣民眾黨候任立委王安祥、立法院黨團主任陳智菡及前國際部主任林子宇。登機前黃國昌率訪團成員於出境航廈接受媒體聯訪，針對國人高度關切的對美軍購內容與台美關稅談判等重大議題，親赴華府與美方政府部門進行直接溝通。黃國昌強調，支持國防自主與理性監督必須並行，在資訊不透明、政務停滯的關鍵時刻，在野黨更不能缺席，必須為國會監督與人民知情權把關。

黃國昌表示此行定調為「閃電、精準」，一行人自11日傍晚19:50出發，12日當日清晨抵達美國華府進行一整天拜會後，隨即於當晚搭機返台，預計於台北時間14日清晨五點返抵國門後，在當日於立法院召開記者會，對國人清楚說明出訪成果。

黃國昌特別感謝美國政府相關部會，儘管美國正值聖誕與元旦等連續假期期間，美方仍在極短時間安排相關部會與台灣民眾黨對接，以進行直接溝通交流。

身兼台灣民眾黨主席與台灣民眾黨立法院黨團總召，黃國昌也以嚴肅態度向國人報告，台灣民眾黨一向堅定支持台灣國防自主以提升國家安全，然而身為台灣主要在野黨，支持國家推動國防自主與站在人民立場理性監督之間，兩者不可偏廢，才能協助行政部門共同做出對國家最好的決策。

面對賴清德總統於去年11月25日，片面透過美國媒體公布1.25兆美元鉅額軍事採購預算，但內容含糊不明，台灣民眾黨一再呼籲執政黨將「軍購特別條例」送入立法院審議，主動提供清楚且必要資訊，以使國會清楚了解國防軍購內容，可惜至今在野黨只能從美國國務院的聲明得知三千餘億元、不到1/4之項目與金額，使監督與討論工作毫無立基；此外，自去年四月起，國人至為關注之台美關稅談判始終尚未底定，對國內中小企業與產業前景造成影響難以評估。2026新春之際，台灣面對多方衝擊與挑戰、情勢混沌不明，黃國昌認為「資訊不能斷鏈、政務不能停擺、監督不能停歇」，因此決定採取行動前往美國，針對國防軍購及關稅等重要議題，親自與美國政府展開直接、坦率的溝通。

黃國昌強調，面對不斷變化的國際局勢，台灣民眾黨將持續站在最前線，秉持理性態度，對政策務實監督。台灣民眾黨堅信資訊的流通與公開非但不是阻力，反而有利於國家與國會乃至人民的溝通、更是提升政務效率及政府廉潔之不可或缺要件，也方能為台灣的經濟繁榮與國防安全鋪就堅實的基石。



