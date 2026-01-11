黃國昌「閃電訪美」！ 赴華府會談「國防軍購、關稅」議題

民眾黨主席黃國昌率團現身桃機出境大廳，宣布將展開訪美行。（圖／東森新聞）





民眾黨主席黃國昌宣布自己要展開訪美行，據了解，這回聚焦國防軍購以及民生關稅議題。黃國昌到桃園機場簡短說明表示，此行定調閃電精準，期盼能獲得可信賴的資訊，一行人預計14日清晨回台後，在立院召開記者會說明出訪成果。

民眾黨主席黃國昌：「出訪順利，台灣加油。」

民眾黨主席黃國昌，率團現身桃機出境大廳，宣布將展開訪美行。民眾黨主席黃國昌：「我們希望能夠有機會，非常坦率真誠的，一方面從美方得到直接可信賴的資訊。」

據了解，黃國昌這回閃電訪美，包含搭機來回只有3天時間，一行人將直奔華盛頓，聚焦國防以及高關稅等議題，與美國政府部門面對面會談，預計14日返台後，將舉辦記者會對外報告。

民眾黨前主席柯文哲：「黃國昌在出訪之前，其實我們在這個事情有討論過，我們是希望說台灣民眾黨也可以跟國際直接接軌，特別是跟美國。」

外界也分析，從近期AIT頻頻拜會在野要角來看，1.25兆國防特別條，以及對美軍購案，都會是這回美方與民眾黨的會談焦點。

台師大政研所教授曲兆祥：「有關國防預算的這個話題，一定會多多少少都會涉及到，特別是民眾黨的一個立場。我想（民眾黨）一定會跟美方抓住這個機會，也會跟美方做一些溝通。美國方面很有可能會主動提高他的接見的層次，重要的美國參眾兩院的議員，他應該也有機會見著。」

立委（國）李彥秀：「有助於台美更直接的溝通跟交流，台灣不是只有一種聲音，也不能只有民進黨一種聲音。」

立委（民）鍾佳濱：「在會期中出國的委員，說沒有認真留在立法院審議，希望他能夠有所成績。」

民眾黨閃電訪美，能否在民生、關稅、國防安全等議題上帶來實質影響，政壇高度關注。

