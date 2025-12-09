黃國昌「防火牆」一一現形！媒體人開酸：柯文哲說「快被抓去」根本神預言

即時中心／綜合報導

民眾黨主席黃國昌涉豢養狗仔跟拍政敵等爭議浮出，支付狗仔薪水的凱思國際也引發關注！今（9）日《鏡週刊》再爆凱思國際成立時，黃的姻親「L姓表弟」與友人臨櫃現金存入帳戶，但兩人與凱思營運毫無關係，明顯是奉命代辦存款進公司帳戶等待驗資，意在製造斷點，避免幕後藏鏡人曝光。對此，媒體人詹凌瑀指出，黃國昌總是高舉道德大旗咆哮別人，結果自己的「防火牆」現在看起來正在一塊塊崩塌，「難怪柯文哲會說你快被抓去」。

詹凌瑀在臉書發文指出，柯黃兩人前幾天一同直播，柯文哲語重心長虧黃國昌「覺得你一副快被抓去的樣子。」當時大家以為是玩笑；但看完今天《鏡週刊》最新報導，才發現阿北不愧是過來人，根本是神預言、更是話中有話。

搞了半天，資本額1500萬的「凱思國際」負責人竟然只是岳家安親班的老師？一位安親班老師哪來的千萬資本？原來是黃國昌老婆的表弟捧著「現金」去存的。「老師要幫忙帶小孩，還要幫忙當人頭，這壓榨勞工的程度也是嘆為觀止。」

「最諷刺的是，黃國昌的「大帳房」李光昕（Cindy）早在9月底就緊急飛往香港轉進中國，至今未歸。」詹凌瑀直言，這劇本有沒有很眼熟？跟柯文哲的「橘子」許芷瑜簡直是同一個模子刻出來的，「平常喊抓弊喊得震天價響，出事了身邊的人卻一個個都在練習消失的密室？」

詹凌瑀更開酸黃國昌，嘴上喊著居住正義，結果住在仁愛路的上億豪宅裡；嘴巴喊著要查弊案，結果小姨子的公司緊急解散、帳房潛逃。「更可笑的是，黃國昌最近急著要修法刪除『勾串滅證』的羈押要件，原來這都是在為自己鋪路嗎？」

「黃國昌別再躲在安親班老師背後了」，詹凌瑀直言，當你的斷點變成焦點，當你的親戚變成共犯，「你那張正義凜然的面具，還戴得住嗎？」也難怪柯文哲會說黃國昌快被抓去，「畢竟在搞人頭公司這方面，你們看起來還真是『惺惺相惜』啊！」

對於《鏡週刊》今日報導，稍早黃國昌國會辦公室發出聲明駁斥，並表示已提起民、刑事告訴。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

