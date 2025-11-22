黃國昌、陳佩琪響應寒冬送暖園遊會（2） (圖)

其他人也在看
柯文哲怎看「鄭黃會」？黃國昌稱柯關心：氣氛融洽、往正確方向邁進
[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導民眾黨前主席柯文哲的京華城案件還在攻防當中，不過柯文哲近期已悄然回到台玻大樓辦公室繼續辦公，媒體關注柯文哲是否能帶...FTNN新聞網 ・ 7 小時前
放李四川選新北？蔣萬安：離選舉還一段時間
[NOWnews今日新聞]北市府昨日傍晚宣布，與新壽就北士科T17、T18地上權完成合意解約協議，輝達海外企業總部確定可落腳北士科，被視為大功臣的副市長李四川也被外界解讀為任務告一段落，即將代表藍營出...今日新聞NOWNEWS ・ 7 小時前
許智傑成立雄中智庫後援會 百工百業校友力挺
民進黨高雄市長初選參選人許智傑今（22日）成立市長初選雄中智庫後援會，囊括醫界、建築界、律師界、學界等百工百業力挺，齊聲喊出「今日我以雄中為榮、明日雄中以我為榮!」期盼許智傑能延續另位雄中人-市長陳其邁的五星市政。今天出席的雄中人，包含各級學長、學弟，還有遠從美國回來的北美雄中校友會前會長林榮松、台自由時報 ・ 7 小時前
柯文哲低調回民眾黨中央辦公？ 黨魁出面澄清：只是同棟大樓
日前媒體報導前民眾黨主席柯文哲疑似低調回到民眾黨中央黨部辦公，對此，民眾黨今（22）日澄清，柯文哲辦公空間並非黨部，而是位於同棟大樓，距離黨部相當近，有事要討論則可以隨時找到人。中天新聞網 ・ 3 小時前
失蹤迷途老人 萬華警熱心助返家
【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市萬華分局東園街派出所警員吳孟樵日前於廣州街與西園路二段路口，接獲計程車司機報 […]民眾日報 ・ 6 小時前
黃國昌出席黃瀞瑩活動 有信心北市議員4+2全壘打
（中央社記者郭建伸台北22日電）外界關注民眾黨2026台北市布局，民眾黨主席黃國昌今天表示，他對現任議員連任充滿信心，相信在北市議會「4+2」全壘打，是絕對可達成的目標；至於台北市長選舉，與國民黨合作中央社 ・ 5 小時前
桃園市府獲坡地保育大獎 陳學聖讚張善政務實治理勝「政治亂秀路線」
CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導 前國民黨立委陳學聖今（22）日於臉書發文，以「寧靜的掌聲」為題，稱讚桃園市政府在市長張善政領導下，於「坡地金育獎」中，獲得直轄市組第一名及四項大獎。陳學聖指出，這項由民進黨執政的中央政府頒發的肯定，具有特別意義，且為桃園升格直轄市以來，前市長鄭文燦任內從未獲得的成績。 陳學聖表示，最近公布的「坡地金育獎」雖無聲量、無...匯流新聞網 ・ 6 小時前
騎腳踏車赴北投挺「學姐」 黃國昌：有信心2026北市6席全壘打
備戰2026地方大選，民眾黨台北市議員「學姐」黃瀞瑩今（11/22）天在北投舉辦園遊會，爭取更多市民支持，黨主席黃國昌更從國父紀念館騎腳踏車到現場力挺。對於民眾黨似乎沒有意願提名台北市長候選人，會不會擔心明年選情，黃國昌說，自己對2026年北市6席議員全壘打，充滿百分之百信心。他表示，接下來會跟國民黨主席鄭麗文進一步磋商，兩黨就會一步一步往前走。太報 ・ 7 小時前
藍白推「李四川條款」闖關成功 蘇巧慧批：因人設事非常惡劣
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導立法院日前三讀通過《地方制度法》部分條文，其中刪除直轄市、縣市副首長人數的人口門檻縣市，遭外界批評為「李四川條款」...FTNN新聞網 ・ 6 小時前
高雄市府嚴譴陳菁徽栽贓將提告 垃圾山案里長遭民進黨開除黨籍
CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導 高雄月世界垃圾山偷倒案件持續發酵，針對立法委員陳菁徽發文指稱高雄市長陳其邁力挺涉案男子李有財，高雄市府21日譴責這是惡質抹黑、栽贓嫁禍，將正式提告。同時，民主進步黨高雄市黨部亦祭出最嚴厲處分，以「嚴重違反黨紀與價值」為由，開除涉案李姓男子的黨籍。 相關案件目前由檢調偵辦中，高雄市府說明，陳其邁與該男並無往來，該相片是...匯流新聞網 ・ 6 小時前
柯文哲低調回中央黨部辦公？黃國昌：是同一棟但非同一空間
民眾黨前主席柯文哲身陷京華城容積率案，9月交保後漸趨低調，不過民眾黨組織部副主任蔡君婷日前在社群上傳一張柯文哲背影照，而且位置就在中央黨部所在的台玻大樓，引發熱議。現任黨主席黃國昌今（11/22）天澄清，柯確實有在台玻大樓工作，但不是在黨部，「離我們非常近，有事情要討論的時候，隨時都可以找得到他。」太報 ・ 7 小時前
台美匯率協議背後是經濟學人說的「台灣病」？陳鳳馨揭美國背後意圖！【風向龍鳳配】｜CC字幕
近期台美發布匯率聯合聲明，雙方同意「不應操縱匯率」，《經濟學人》不謀而合，以「台灣病」為題，認為新台幣長期被低估，市場對新台幣應進一步升值的討論愈發熱；陳鳳馨則大膽預測，這一次的美國匯率協議背後要求的，是要台灣繼續買大量的美國公債。所以看台美匯率聲明的時候，重點不是匯率反而是美國債券。風向龍鳳配 ・ 6 小時前
陳菁徽踢爆垃圾山主謀「合照」遭提告 粉專：陳其邁急切割
高雄「月世界垃圾山」事件爆發後，檢方查出岡山區碧紅里長李有財及他兒子李子森是背後主使者；國民黨立委陳菁徽在臉書貼出高雄市長陳其邁曾力挺李有財的文宣，遭到高市府駁斥、揚言提告。對此，臉書粉專「政客爽」質疑，陳其邁為何不提告李姓主嫌，同時都過了4年，才急著和李姓主嫌切割。中天新聞網 ・ 7 小時前
李四川民調領先 侯友宜：最重要是勤跑基層
[NOWnews今日新聞]立法院昨（21）日通過有「李四川條款」之稱的《地方制度法》第55條修法，刪除直轄市得設第3名副市長的250萬人口門檻，明定直轄縣市首長皆設3位副市長，再度引發外界對於台北市副...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前
中國駐日使館引《聯合國憲章》傻嗆「有權直接對日動武」遭狠打臉
[Newtalk新聞] 中國持續增加對台軍事威脅之際，日中關係近期因日本首相高市早苗「台灣有事」言論加劇緊張，北京祭出一連串報復，繼呼籲民眾勿前往日本旅遊後，19日再宣佈暫停日本水產，中國駐日大使館也引述《聯合國憲章》的敵國條款，暗示中國有權直接對日本採取軍事行動，不用安理會授權。不過，一篇貼文卻慘遭美日台網友洗版打臉。 中國駐日本大使館21日在社群媒體X（前推特）官方帳號以日文、中文引述《聯合國憲章》的敵國條款指稱，該條款規定若德義日等法西斯或軍國主義國家再次實施侵略政策任何步驟，中法蘇英美等聯合國創始成員國有權直接對其實施軍事行動，不需要安理會授權，這篇貼文遭到許多美日台網友湧入打臉，留言直呼：「早過時」。 有網友表示，這是過渡性條款，日本、德國已加入聯合國，是享有主權平等的正式成員國，且1995年聯合國大會第50/52號決議明確指出敵國條款等規定已過時，國際普遍共識認定早無效力，有網友說：「不是早廢除了嗎，早就成『歷史文件』了」、「該條款於1995年開始，被國際主流默認為死條款，雖未廢除但已不具備法律效力，你把這條款拿出來能嚇誰？」 另有網友提到，當時簽訂聯合國憲章的創始國是中華新頭殼 ・ 7 小時前
高市早苗「台灣有事論」引發中國全力反制 國際社會有何反應
中國接連出招企圖迫使日本首相高市早苗撤回防衛問題言論，台灣總統賴清德呼籲國際社會關注，但歐美政府普遍保持沉默。BBC NEWS 中文 ・ 1 天前
圾山主謀李有財是「特優里長」 賴苡任曝證據疑為民進黨「心肝寶貝」
高雄市燕巢區、田寮區月世界多處山坡地遭傾倒數百噸垃圾案，檢方查出岡山區碧紅里長李有財及他兒子李子森疑為主謀，遭聲押禁見。外界質疑李有財父子與綠營關係。國民黨青年軍賴苡任今（22日）發布圖文，揭露李有財曾於2018年被民進黨政府認證為「特優里長」，並指出其與多位綠營從政者關係匪淺，疑為民進黨的「心肝寶貝」。中天新聞網 ・ 7 小時前
抗中挺日！美國務院發聲 賴總統大啖水產2／美國務院首度發聲挺日本 反對武力脅迫改變台海現狀
日本與中國的外交風波持續延燒，美國國務院昨（20日）主動發聲，強調對美日同盟的承諾堅定不移，無論在台海、東海或南海，都堅決反對任何片面改變現狀的企圖，包括透過武力或脅迫手段。這也是美國政府在這次日中衝突升溫後首次表態。鏡新聞 ・ 1 天前
中國憂心挺台骨牌效應 高市台灣有事論帶起「戰略清晰」 經濟脅迫組合拳 日本社會戲謔「習近平小熊維尼照」反殺 英國MI5：中國利用美女當網路間諜｜全球聊天室｜#鏡新聞
6:03 和肉也不吃了 經濟脅迫擴大 7:44 騙神明 中國男淺草寺投冥幣 ◎日本高市內閣關於「台海有事 日本有事」的立場，中方發起一系列經濟脅迫反制。原本預計重新開放的水產與牛肉，都突然喊卡。中國是日本最大貿易夥伴，此舉引發日本國內對經濟衝擊的憂慮。《華爾街日報》甚至分析，若中國的經濟施壓延伸到工具機等關鍵產業，恐怕是衝著日本執政黨選區與高市政權而來，因為這些選區與中國供應鏈和市場緊密相連。中國為何無法複製2012年的反日浪潮？中方最怕日本在這場衝突中做什麼事，改變整個印太情勢？ ◎英國安全機關軍情五處 MI5，最近向英國國會警告，中國情報機構「國安部」利用年輕女性外貌的LinkedIn帳號，假冒是公司企業或獵人頭，接觸英國政治圈職員，用介紹工作機會話術鬆懈對方防範，以取得英國政府內部敏感資訊。英國安全事務國務大臣已宣布多項措施，加強政府內部資訊安全，防範中國特務滲透。 《全球聊天室》播出時間 週一至週五2330-2400 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 天前
看穿中國攻勢本質 產經新聞：想要和平就得支持高市早苗的說法
[Newtalk新聞] 中國本週針對高市早苗在日本國會有關台灣有事與集體自衛權的答詢，採取諸多強硬反應。《產經新聞》論説委員長榊原智稍早撰文指出，中國目前對日攻勢的本質可以被視為對日本國家安全核心要素的「攻擊」。日本正處於十字路口，必須決定能否抵禦這項攻勢並維護和平。 榊原智指出，高市首相並非僅僅在談論行使集體自衛權保衛台灣。她指的是中國可能對台灣實施軍事封鎖，然後武力鎮壓前來解除封鎖的美軍。她是在討論如果美軍遭到攻擊將如何應對。 榊原智說，想想看：台灣距離日本與那國島僅111公里。如果美國軍艦或飛機在日本附近遭到中國軍隊的攻擊，而自衛隊卻袖手旁觀，會發生什麼事？美國民眾和政府將會義憤填膺，日美同盟也將不復存在。即便首相收回言論，同盟的影響力仍會日益削弱。無論如何，日本都將發現自己孤立無援，面對一群反日、擁有核武且好戰的專制國家：中國、朝鮮和俄羅斯。 榊原智說，中國的習近平政權並未放棄以武力併吞台灣。如果被迫考慮除了美軍之外還要應付自衛隊，那麼入侵台灣的難度將會更大。他們之所以對日本發出如此尖銳的威脅，只是因為他們不希望這種情況發生。 即使中國併吞了台灣，也無法保證它會就此停手。他們有新頭殼 ・ 3 小時前