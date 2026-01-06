黃國昌：陳昭姿待《人工生殖法》告一段落後 她會離開

民眾黨主席黃國昌。 圖：周煊惠 ／ 攝（資料照）

民眾黨不分區立委設有「兩年條款」，除了去年就職的立委劉書彬，包括黨主席黃國昌在內的7位白委原應在今年1月31日請辭，而前主席柯文哲2日為《人工生殖法》到立法院拜會朝野黨團，面對「兩年條款」期限將至，力推代孕的白委陳昭姿是否會留任，柯當時受訪稱這要私下討論，被質疑態度鬆動，且陳至今也還未簽署辭職書。黨主席黃國昌今（6日）接受專訪證實，陳昭姿將等到《人工生殖法》告一段落後，會離開。

黃國昌中午網路節目《直球對決》主持人蘭萱專訪，被問到陳昭姿是否會留任，他說，陳昭姿等到《人工生殖法》告一個段落以後，「她也會離開。」

民眾黨秘書長周榆修接受另個網路節目《中午來開匯》主持人黃光芹專訪，他說，《人工生殖法》版本都不太一樣，柯文哲說80、20法則，完全都沒進步的版本當然反對，但過程中雖然沒辦法一步到位，但只要有精神在，民眾黨也不會只堅持自己的版本，陳昭姿對這些版本也有程度上的一些區別，他尊重，但希望盡力往前走。

黃光芹問，對於陳昭姿的例外是否影響黨，引發黨內許多不同聲音，是否法案通過後，陳昭姿就走人，遞補原先該補的，不然制度會紛亂，原本該遞補的不分區許忠信會被擠掉？周榆修表示，他個人確實傾向這樣，法案通過，就到這裡，目前還在進行式，且溝通一直有在進行。

