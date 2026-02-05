黃國昌：面對美中大國博弈外交 台灣利益不能被犧牲

（中央社記者王揚宇台北5日電）美中領導人再度通話，討論包括台灣等多項議題。台灣民眾黨主席黃國昌今天受訪提到，面對美中進行大國博弈外交的過程中，如何讓台灣的利益不僅不要被犧牲，還要獲得保護，非常重要，而他也認為美國總統川普不是那麼在意台灣的主權。

美中領導人4日再度通話，川普（Donald Trump）在「真實社群」（Truth Social）發文寫道，他和中國國家主席習近平討論許多議題，包括貿易、軍事、4月訪問中國行程、台灣、俄羅斯和烏克蘭戰爭、伊朗局勢、中國向美國採購石油與天然氣、中方考慮加碼購買美國農產品、飛機引擎交付等。

黃國昌今天接受廣播節目「千秋萬事」主持人王淺秋專訪時提到，對川普來說，展現出來的是強人政治風格，川普也沒有指中國國家主席習近平是獨裁者，因為這都不是川普關心的事。

黃國昌說，過去台美交往過程中，非常重視民主同盟、民主價值，但從川普上任後的表現與發言來看，川普不是在談民主跟價值，而是價格，而且川普在意的是，利用大國博弈外交的過程中，美國可以得到什麼好處，川普是以美國優先、美國利益作為最高指導原則。

黃國昌認為，面對台灣時，川普在意的是台灣花多少錢買武器、移多少半導體製程到美國，從頭到尾只在乎美國利益，但川普身為美國總統，很難說川普這樣做是錯的。

黃國昌表示，在此局勢上，台灣如何避免成為美中進行博弈外交時的談判籌碼，這件事要格外小心；對台灣來說，最重要的就是在這個過程中，如何讓台灣的利益不僅不要被犧牲，還要獲得保護。

此外，黃國昌說，當中國與美國進行所謂的大國交易，川普與習近平都是所謂政治上甚至是軍事上的強人時，川普在乎的是要到經濟利益；對於台灣的主權，「我不認為川普有那麼在意」。（編輯：林興盟）1150205