黃國昌「養狗仔」爭議延燒！檢調追金流 吳靜怡：喝誰的奶水長大？

民眾黨主席黃國昌日前遭爆「養狗仔」跟拍官員、與駭客合作竊取資料。支付狗仔薪水的凱思國際金流也遭檢方調查，疑涉境外資金。檢方約談相關被告時，多人將責任推給林姓攝影主管，疑試圖「切割」黃國昌。對此，政治評論員吳靜怡今（31）日在臉書質疑，「黃國昌的狗仔團隊，究竟是喝誰的奶水長大？」，並表示，檢調將持續釐清金流與指揮鏈，若牽涉境外資金，恐升為國安事件，非狗仔卸責可了。

黃國昌「養狗仔」爭議持續延燒，傳出他疑似指揮媒體跟拍政府官員，甚至與駭客合作竊取資料。據了解，支付狗仔薪水的「凱思國際」公司，其金流正遭檢方深入追查，外界更質疑背後是否涉及境外資金，目前檢調正全面釐清相關資金流向。

根據媒體今日報導，檢方近期陸續約談多名被告與相關人士，發現部人在偵訊時，將責任全推給一名林姓攝影主管，並試圖「切割」黃國昌，遭懷疑是刻意設下「斷點防火牆」，企圖卸責止血。



對此，吳靜怡今日也在臉書發文質疑，「黃國昌的『狗仔團隊』究竟是『喝誰的奶水長大？』」她指出，據媒體報導，在凱思國際成立前後，黃國昌與好友、前永豐銀總經理張晉源多次前往香港，時間點巧合地對應凱思資金入帳與《民報》注資期。更傳出，柯文哲倚重的黃姓市府顧問也曾同行，而這名顧問與張晉源是相識三十年的老友，曾擔任永豐金與永豐創投顧問約四年。



吳靜怡指出，「永豐幫」與柯文哲之間關係密切，早在柯文哲第一任市長時期，張晉源就擔任北市府民間參與公共建設推動委員，並延攬永豐系人馬進入市府與悠遊卡公司，甚至後期成為柯市府「財經國師」。她質疑，從《民報》到凱思國際，是否構成黃國昌與柯文哲、張晉源三人合作的「輿論矩陣」？



檢方掌握的群組對話紀錄顯示，疑似黃國昌在群組中下達拍攝任務、討論監控對象與出動人員，而被約談的狗仔們卻口徑一致指稱是林姓主管自行決定，讓外界質疑這套說法過於巧合。吳靜怡批評，一個曾在《壹週刊》跑財經線的攝影師，怎會有權決定政治人物的監控對象？「這就像把東廠說成攝影棚一樣荒謬！」



最後吳靜怡更直言，從《民報》、〈菱傳媒〉到凱思國際狗仔團，整體運作已形成黃國昌的「媒體輿論網絡」，如今卻以「小主管決策」為由切割責任，恐難以服眾。吳靜怡呼籲，檢調應持續深入追查金流來源與指揮鏈，若最終查出資金涉及境外或政治介入，將可能升級為國安層級案件，絕非單純狗仔行為或內部爭議可了事。



《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

