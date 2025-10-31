黃國昌「養狗仔」資金不單純？ 遭爆2021前後與張晉源曾多次共赴香港

即時中心／綜合報導

民眾黨主席黃國昌日前遭踢爆疑似「養狗仔」跟拍政府官員、與駭客合作竊取資料等爭議，而支付狗仔薪水的凱思國際，相關金流陸續遭到曝光，外界更質疑背後是否有境外資金介入，目前檢方正釐清相關金流。不過媒體今（31）日報導，傳出黃國昌及前永豐銀總經理張晉源，曾在2021年前後多次一同前往香港，是否和凱思國際金流有關仍待調查；若金流涉及敵對境外勢力，恐觸犯《反滲透法》。

根據《鏡報》今報導，據知情人士透露，查金流的部分，發現一個奇怪的現象。傳出在2021年前後，黃國昌及前永豐銀總經理張晉源，曾多次一起前往香港。由於當時疫情未解，兩人一起出入的次數又多，是否和凱思的金流有關？

另據傳，一位深受柯文哲倚重的黃姓市府顧問有時也加入，三人會在香港碰面。《鏡報》指出，這位黃姓顧問和張晉源是多年舊識，他在2014年從民進黨離開，加入柯文哲的競選團隊幫忙，之後就成為柯文哲夫妻非常信任的人。三人都前去香港，究竟是單純的旅遊？或者有特殊任務？仍有待釐清。

再對照時間序，凱思國際是2021年底成立，2022年4月即注資《民報》1,000萬元、並取得經營權，張晉源則以凱思國際法人代表名義出任《民報》董事長，直到隔年6月才辭任。加上黃、張兩人，先前曾多次一起前往香港的時間，難免啟人疑竇。若金流涉及敵對境外勢力，恐觸犯《反滲透法》。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

