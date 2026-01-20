黃國昌、黃珊珊等6白委確定請辭 韓國瑜送新年祝福

民眾黨「兩年條款」規定不分區立委任期滿2年須辭職，現任黨籍立委除了陳昭姿與劉書彬外，其他人都已經簽下辭職書，今（20）天上午林國成、張啓楷、麥玉珍、林憶君4名立委一同前往拜會立法院長韓國瑜致意，韓院長也給予祝福並喊話，隨時歡迎回到立法院。

民眾黨8位不分區立委中，立委黃國昌、黃珊珊、麥玉珍、林國成、林憶君、張啓楷等6人因兩年條款，任期將到本會期結束，於2月1日辭去立委職務。立委陳昭姿則因為前民眾黨主席柯文哲答應要完成代孕修法，立委劉書彬為遞補因壯世代爭議請辭的吳春城，兩人將續留。

廣告 廣告

民眾黨立委拜會韓院長時氣氛融洽，林國成提到韓是「老朋友」，他在當北市議員時，韓國瑜就是北農總經理。張啓楷則說到，兩年任期民眾黨推動新住民發展條例、加薪二法，每個案子都是朝野互相攻防，才能通過。

韓國瑜會中勉勵感謝白營立委，即使離開情誼還是長長久久，隨時歡迎回到立法院。

韓國瑜說，未來立法院的攻防不會停止，希望可以一本初心，把大家力量結合起來，將寶貴的經驗傳到新的立法委員，有效率的立法院，是國人所期待的，也祝福立委新年「馬上幸福」、平安健康快樂。

韓國瑜給民眾黨立委們祝福。圖／台視新聞

而根據民眾黨不分區名單，接任的準立委名單預計將是前資策會軟體研究院副院長洪毓祥、中華陽光推展關懷協會理事長蔡春綢、中正大學社會科學院長王安祥、台北護理健康大學通識教育中心教授邱慧洳、台中市議員陳清龍、新住民代表中配李貞秀。

責任編輯／洪季謙

更多台視新聞網報導

出席趙少康新書發表 柯建銘遞橄欖枝：大和解咖啡何時續杯？

攜出國防機密資料 黃國昌：察覺後立即交還、要做文章「大可不必」

遭爆帶走國防秘密會議機密資料！ 黃國昌辯「不小心」：前後不到30秒