黃國昌、黃珊珊等6白委請辭 民眾黨2月啟動換血

民眾黨主席黃國昌。 圖：周煊惠 / 攝（資料照）

[Newtalk新聞]

針對民眾黨前主席柯文哲設下的不分區立委「兩年條款」期限將屆，立法院人事處今（20日）發函，民眾黨立委黃國昌、黃珊珊、麥玉珍、林國成、林憶君及張啓楷等6位確定2月1日請辭，而名單中未見陳昭姿、劉書彬，2人將續留立院。林國成、麥玉珍、林憶君及張啓楷上午特別前往拜會立法院長韓國瑜、秘書長周萬來致意，韓國瑜說，人生無不散的宴席，即使離開立法院，情誼還是長長久久。

民眾黨本屆不分區立委共8席，為落實「兩年條款」，黃國昌、黃珊珊、麥玉珍、林國成、林憶君及張啓楷等6人已在月初簽署辭職書，預計2月1日請辭；而劉書彬則因當初是前立委吳春城涉「壯世代」爭議下台，去年才遞補，任期未滿，陳昭姿則因柯文哲承諾她「代孕條款」，讓她推動完成《人工生殖法》，2人將續留立院。

廣告 廣告

林國成、麥玉珍、林憶君及張啓楷今前往向韓國瑜、周萬來致意，林國成說，他們感謝韓國瑜在院會中對他們幾位白委的教誨、提攜，且他過去當北市議員時，也與時任北農總經理韓國瑜有交情，雖然要卸任，不能忘記老朋友，並指私底下立法院長未來若需要他們微薄之力，他們會追隨院長，也永遠不會忘記韓院長。

張啓楷指出，他們4人在這兩年裡，能幫這國家社會做很多事，都是獲韓國瑜院長非常大力的支持，因為下週就要離開立法院了，他們就約好來看看韓院長，想致上最高的謝意，。

韓國瑜表示，謝謝4位立委短短兩年來，可以說很多法案、預算極其用心，且在自己領域裡不遺餘力，大家都可感受得到。他也特別強調，人生無不散的宴席，即使離開立法院，情誼還是長長久久，一定要隨時歡迎回到立法院，這也是各位的娘家，多來看看，多來往。

據民眾黨2024年所提出的不分區名單，6位立委請辭後，後續遞補的人依序包括爲：前資策會軟體研究院副院長洪毓祥、中華陽光推展關懷協會理事長蔡春綢、中正大學社會科學院院長王安祥、台北護理健康大學通識教育中心教授邱慧洳、台中市議員陳清龍、中配李貞秀。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

台美關稅底定！賴清德啟動「傾聽之旅」 行政院23日接力跟上

稱京華城21世紀冤案、奇案 陳佩琪：民進黨極盡可能地羞辱我們