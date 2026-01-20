黃國昌、黃珊珊等6立委確定2月請辭 立法院公布名單

立法院人事處已完成民眾黨6位不分區立委的請辭作業，6名立委將於2月1日起，辭去立委職務。（資料照片／張哲偉攝）





民眾黨力行不分區立委「2年條款」再有進展。立法院程序委員會近日雖未敲定院會完整議程，但民眾黨6名不分區立委辭職案已列入報告事項，預料可順利排入院會處理。立法院人事處也已完成相關行政作業，函文明定黃國昌、黃珊珊等6人將自2月1日起辭去立委職務。不過，陳昭姿與劉書彬暫不在辭職之列。

立法院今天（20日）召開程序委員會，不過針對23日院會的報告事項與討論事項，仍未拍板定案。儘管如此，民眾黨6位立委提出的相關請辭文書，已出現在議事處編列的院會報告事項名單中。雖然程序委員會尚未正式排定23日院會完整議程，但依目前作業情況判斷，該請辭案可望順利列入當天院會的報告事項。

從請辭名單中可見，民眾黨立委陳昭姿、劉書彬並未名列其中，兩人將暫時續留立法院。依據2024年民眾黨不分區立委名單排序，後續遞補人選共6人，預計依序為前資策會軟體研究院副院長洪毓祥、中華陽光推展關懷協會理事長蔡春綢、中正大學社會科學院院長王安祥、台北護理健康大學通識教育中心教授邱慧洳、台中市議員陳清龍，以及中配人士李貞秀。

為落實民眾黨不分區立委「2年條款」，黃國昌等人已於月初完成辭職書簽署。據了解，立法院人事處日前已收到相關辭任文件，並循程序函知立法院各相關單位辦理後續事宜。

立法院人事處已擬具相關函文指出，民眾黨不分區立委林國成、林憶君、張啓楷、麥玉珍、黃珊珊及黃國昌等6人，將自2月1日起正式辭去立法委員職務。

然此次民眾黨不分區立委中，陳昭姿與劉書彬兩人暫不在此次辭職名單之列，將續留立法院。對此，前民眾黨主席柯文哲已在日前說明，黨內雖有「2年條款」，但他已答應陳昭姿，讓其完成手中推動的重要法案並於任內落實；至於劉書彬，則因去年3月14日才遞補成為立委，任期尚未滿2年，因此不適用相關規定。

