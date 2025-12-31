黃國昌「1年狂瘦17公斤」被質疑打瘦瘦針 名醫揭肌肉來源：只能靠「這件事」

民眾黨主席黃國昌今（31）日推出寫真集，大秀健身成果，他在短短1年內瘦身17公斤，但也因此被質疑有打「瘦瘦針」，對此，時常批評時事的醫師蘇一峰說明，打瘦瘦針不會長肌肉，反而會流失肌肉。

黃國昌今日在臉書分享自己的肌肉照，並發布瘦身紀錄片。他表示，累積的汗水應該可以聚成溪了，在2025年的最後一天回顧，所有的過程其實就只是「做，就對了」。

黃國昌回憶，這段照表訓練、慢慢增肌減脂的日子，要特別感謝網紅館長，還有教練天使耐心魔鬼手段，以及紀錄體脂超標數字的小編，眼神中的憐憫，陪伴他能夠持續的「收工，明天再練。」

然而，黃國昌照片一出後，有部分聲音質疑他使用瘦瘦針。蘇一峰在臉書發文說明，打瘦瘦針是不會長肌肉，反而會流失肌肉。過去研究顯示，打瘦瘦針下降的體重中，脂肪佔比60~75%，肌肉佔25~40%左右。

蘇一峰強調，黃國昌能練成這麼猛的肌肉，就是就只能靠運動才有辦法，光打瘦瘦針是無法變出肌肉來，肌肉要靠運動才會長出來。

