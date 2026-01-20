黃國昌「1抄截」帶走國防機密資料！律師舉例諷：考生被計0分可以去找黃陳情

黃國昌帶走機密資料被抓包，事後聲稱是「不小心」、「前後時間不到30秒」。 圖：周煊惠／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 立法院外交及國防委員會昨天（19日）召開機密會議專報新一輪軍購特別預算條例草案及細節，民眾黨立委黃國昌無視召委王定宇多次提醒該會議的機密資料和相關內容切勿外洩，當場帶走機密專報文件出場，事後宣稱自己只拿走30秒，只是「不小心」，反批民進黨「抹黑」。律師林智群諷，黃承認自己有做又認為別人抹黑，以後國家考試結束若有考生不小心帶走考卷30秒被計0分，記得找黃國昌陳情。

林智群表示，刑法的構成要件主要有兩個，一：客觀（你有沒有做？）；二：主觀（你是故意的？還是不小心？）

廣告 廣告

林智群納悶，黃國昌很奇怪，先承認有帶國防機密文件出去，卻又靠邀別人抹黑他？一般情況下，承認自己有做（成立客觀構成要件）後，通常是主張「自己不小心、不是故意」（主觀構成要件）。

林智群黃國昌承認自己有做，卻認為別人抹黑他，他只是拿出去30秒，不算拿，是「承認」跟「不承認」之疊加狀態，介於「有拿」跟「沒拿」之間，這就是黃國昌的毛「量子糾纏」。

林智群吐槽，以後國家考試結束後不小心把考卷帶離場30秒的考生，如果被計0分，可以去找黃國昌陳情，黃國昌會幫你們爭取公道的。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

綠營派系坐地分贓？黃國昌子弟兵轟行政院聯服中心淪酬庸安養院

軍購機密資料被黃國昌帶走 樓梯口被官員追回