黃國昌：2026勢必更艱辛 越困難民眾黨越團結

（中央社記者郭建伸台北31日電）今天是2025年最後一天，民眾黨主席黃國昌向黨公職與支持者喊話，表示彼此走過許多不容易時刻，感謝夥伴面對外界攻擊與壓力都沒退縮，展望2026年選舉勢必更加艱辛，但越困難就更加團結。

民眾黨今天召開黨政聯繫會議，會中討論國防特別預算、總預算編列、中共對台軍演等議題，中央黨部於會後透過新聞稿轉述黃國昌談話。

黃國昌指出，台灣本應務實強化自身防衛能力，保障國軍官兵合理待遇並確保軍購如期到貨，但執政黨刻意模糊焦點，漠視台灣國防當前最迫切問題，反而操作恐懼以掩蓋不依法行政的失職，勒索在野黨護航行政院違法編列的總預算案，以及內容不透明的新台幣1.25兆元的國防特別條例。

黃國昌說明，民進黨這種操作戰爭恐懼來掩蓋違法亂紀，把正當監督抹紅成中共同路人的低劣政治把戲，台灣人民不會上當，民眾黨更不會縱容；面對共軍演習，賴政府應向人民交代，過去花7000億元軍購，為何武器還沒來，如今又要追加一筆項目不明的國防特別預算。

黃國昌提到，行政院長卓榮泰至今仍不依法編列軍人加薪預算，民眾黨絕對會堅定捍衛軍警消權益，也正告執政黨，若真的重視國防，總統賴清德就該赴立法院國情報告，卓榮泰就該依法編列預算，虛心接受監督、不要再靠恐嚇、貼標籤治國。

適逢2025年歲末，黃國昌表示，回顧過去一年，一路相挺的支持者、盡責的黨公職共同走過許多不容易時刻，誠摯感謝夥伴面對外界攻擊、誤解與壓力時，都沒有退縮，反而勇敢奮戰，「大家這一年真的辛苦了」。

黃國昌強調，面對攸關台灣未來的2026年選舉，勢必會更加艱辛，但越是困難的時刻，越要彼此扶持、更加團結、群策群力。民眾黨一定能走得更穩、更遠，不辜負所有支持者的期待。

此外，黃國昌近日瘦身有成，今天也公布「健康挑戰完整紀錄」影片，大秀自己的裸身腹肌照。他表示，自己從去年11月的94.6公斤，瘦身至77公斤，並喊話明年會繼續練。（編輯：林克倫、張若瑤）1141231