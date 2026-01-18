黃國昌：2026藍白共同政見完成預擬 待國民黨通知

（中央社記者陳俊華台北18日電）民眾黨今天公布2026地方選舉共同政策綱領，以「穩社會、顧生養、保安康、壯產業」4大核心願景，提出36項政見。至於與國民黨共同政見，民眾黨主席黃國昌說，大致內容與方向已完成預擬，因國民黨需進行黨內參選人徵詢程序，等待國民黨通知。

黃國昌上午與民眾黨嘉義市長參選人張啓楷、宜蘭縣長參選人陳琬惠、黨籍縣市議員等，出席「台灣民眾黨2026共同政策綱領記者會」，報告2026政策藍圖。

廣告 廣告

黃國昌說，民眾黨共同政見白皮書共80頁，若比照各中央部會送交立法院的書面報告，內容不僅更充實也具體可行。民眾黨2026年將提出「9支箭」顧台灣，涵蓋「穩社會、顧生養、保安康、壯產業」4大目標，讓台灣人民「站得更穩、活得更好、走得更遠」。

黃國昌表示，財政收支劃分法修法後，透過制度讓地方政府獲得充足財源，未來將監督每分錢都花在刀口上，負責地回應人民期待；未來縣市長不須再抱執政黨大腿，或和總統咬耳朵才能爭取預算、建設，目的就是要破除過去宮廷式政治。

張啓楷說，除嘉義輕軌、力爭中央落實對嘉義「鐵路高架化」全額負擔外，還提出65歲以上長者健保費由政府負擔、國中小營養午餐免費等政見；為落實居住正義，將積極建設社宅及「可負擔住宅」，採桃園市模式只賣地上權，以市面5到6折價格出售、婚育家庭優先入住、小孩長大可繼承。

陳琬惠表示，經濟、交通、醫療是宜蘭迫切需升級優化的施政重點，民眾黨提出「壯產業」，更要促進「產業發展升級」，呼應「南港東移」的政見發展方向；她強調，「我支持高鐵建設，但是反對交通建設淪為政治紅利」，施政不能只會喊口號，更要拚執行力。

民眾黨指出，2026縣市大選政見「9支箭」包括居住正義、人本交通、生養無畏、全齡友善、教育優化、身心健康、低碳家園、產業升級、族群共融，涵蓋「穩社會、顧生養、保安康、壯產業」4大核心願景，提出36項具體政見主張，清楚且務實地照顧全民。

會前媒體詢問，和國民黨何時提出共同政見。黃國昌表示，前陣子兩黨智庫已進行密集磋商，大致內容與方向也已完成預擬；目前國民黨還需要進行黨內參選人徵詢程序，民眾黨表示尊重及等待國民黨通知。（編輯：蘇志宗）1150118