黃國昌：26日提彈劾總統程序 全國公聽會後再表決

（中央社記者陳俊華台北21日電）行政院長卓榮泰不副署財劃法，在野黨宣布對總統賴清德啟動彈劾案程序。民眾黨主席黃國昌今天說，預計26日會提出整個彈劾程序草案，並邀賴總統以被彈劾人身分列席說明；另規劃在全國舉辦公聽會後，才正式進入投票表決程序。

台灣民眾黨下午舉行「憲政還是亂政？從拒絕副署看行政權的邊界與失控」公民論壇。黃國昌會前受訪表示，彈劾文19日已全部簽署完畢、送給議事處，他這兩天跟國民黨團書記長羅智強密集討論，23日將排入程序委員會，26日就會提出整個彈劾程序草案，包括全院委員會何時召開、怎麼進行。

黃國昌說，他非常慎重看待彈劾賴總統違憲的程序，會先在立法院會召開公聽會，並邀賴總統依「立法院職權行使法」規定，以被彈劾人身分列席說明；此外，也會由立法院在全國舉辦彈劾總統公聽會後，才會正式進行投票表決程序，要清楚地讓人民知道，為何彈劾總統。

憲法法庭做出114年憲判字第1號判決，宣告憲法訴訟法修法違憲。國民黨團昨天表示，將於22日向台北地院及台北地檢署同時告發憲法法庭及5位大法官濫權瀆職、刑法枉法裁判罪。

黃國昌表示，這5位已經沒有資格稱上大法官的人，早就觸犯刑法第124條「枉法裁判罪」，國民黨團要提刑事告發，民眾黨團當然全力支持、全力聲援；但他很沉痛地向民眾預告，台北地檢署不會有任何動作，台灣的司法權早就被民進黨搞爛到倒地不起。

媒體詢問，是否擔心財劃法、軍警消加薪等案，只要少數大法官就可宣判。黃國昌說，憲法法庭沒有復活，這個判決、法院組織自始就不合法，「判決當然無效」，台灣人民從沒給這5位「綠色司法獨夫」這麼大的權力。

立法院會12日三讀停砍公教人員年金，外界關注卓榮泰是否不副署，媒體詢問，民眾黨抗議行動，是否受19日台北捷運台北車站與中山站周邊隨機傷人案影響。

黃國昌說，他要告訴台灣人民的是，越是在這個時候，千萬不要讓自己被恐懼宰制，善良、勇敢應該是大家共同的語言。

中時新聞網報導，為備戰2026九合一大選，據民眾黨代表大會通過決議，有意參選者不得擔任中央黨部一級主管、地方黨部主委，須在當選日前一年請辭職務，包括民眾黨副秘書長許甫、新聞部主任吳怡萱、國際部主任林子宇、社發部主任張清俊等6名將24日請辭。

黃國昌說，民眾黨是一個有制度的政黨，一級主管如果要投入選舉，在24日就要請辭，這是黨的制度；要投入選舉的人，所有人都會依照黨的制度請辭。（編輯：林克倫、楊凱翔）1141221