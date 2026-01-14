黃國昌「AIT請求、尊重美方」出訪內容保密 AIT回應了

黃國昌快閃出訪美國，行程內容卻三緘其口，被外界認為是雙標。（翻攝自臉書@美國在台協會）

民眾黨主席黃國昌結束訪美後，今日聲稱反對1.25兆元政院版國防特別預算的決心更強烈，下週國防委員會機密會議後，擬將提出民眾黨版，至於訪美細節則是相當保密。對此，美國在台協會表示，不對私人會談內容加以評論，但美國強力支持台灣強化防衛能力與嚇阻力的努力。

黃國昌12日率團訪問華府，接連拜訪白宮國安會與美國在台協會（AIT）華盛頓總部，當黃步出AIT大門時未發表簡短談話，對於會晤對象、討論議題，美方有無當面關切台灣國防預算，及民眾黨是否將持續封殺國防特別條例等議題均三緘其口。

黃國昌今（14日）於記者會上表示，「我從美國回來以後，反對的決心只有更強烈，沒有軟化」，台灣有強化國防的必要，但是錢必須花在刀口上，「不能亂花，更不能成為軍火商掮客眼中的大肥肉。」也強調民眾黨將自提軍購特別條例版本。

此外，黃國昌聲稱「我們今天早上，一落地就有收到AIT來的訊息，基於AIT的請求跟對美方的尊重，請各位媒體朋友諒解，我無法去轉述，在會中，美方的官員他們所說的話。」該說法也被不少人認為是雙標，自認不知道但別人知道的就是黑箱」。

事實上，美國在台協會處長谷立言去年11月26日撰文，已就總統賴清德所拋出8年1.25兆國防特別預算表達歡迎，台灣加入歐洲各國、日本、韓國等夥伴的行列，在國防領域投入至關重要的投資，若要嚇阻全球和平與繁榮所面臨的空前挑戰，這些投資不可或缺。

谷立言12月接受專訪時，也強調美國對台灣的國防特別預算之支持。據《ETtoday》報導，美國在台協會表示，AIT一向定期與來自各政治光譜的領袖，就美台夥伴關係進行交流，強調依照慣例不會對私人會談內容予以評論，但已清楚表明美國支持台灣強化防衛能力與嚇阻力的努力。

