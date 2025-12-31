黃國昌1年狂瘦17kg！網酸：比得上立場轉變的能力嗎？

政治中心／綜合報導



民眾黨主席黃國昌過去身形較為豐腴，但隨著不斷健身、運動，近來明顯看得出結實許多，是外界都認可的「瘦身有成」。而在今（31）日，黃國昌則透過自身Youtube頻道，上傳了自己運動整整1年後，從「肥肚大叔→八塊肌歐巴」的真實記錄，讓許多網友相當佩服，但也有部分網友拿他身材的改變開酸「比得上他政治立場轉變的能力嗎？」。





黃國昌近來明顯看得出結實許多，是外界都認可的「瘦身有成」。（圖／民視新聞網）

黃國昌今（31）日透過自身Youtube頻道，曬出自己從94.6公斤一路開始運動的過程，只見最早他頂著一顆大肚子，下顎線完全消失，光是手要舉起來就相當困難，但隨著不斷努力，不僅可以開始引體向上，之後接觸到柔術後，更是讓自身的協調性往上一層樓，最終成功瘦下17公斤，僅剩下77公斤，不僅身形明顯瘦了一大圈，下顎線便的超明顯，腹肌、手臂線條也完全顯現。

黃國昌在1年內從「肥肚大叔→八塊肌歐巴」，狂掉17公斤。（圖／翻攝自黃國昌臉書）





而在接觸了健身後，黃國昌坦言，整個人的精神變得非常好，晚上回家也很好睡，且同樣是早上5點起床，過去是憑藉對工作的意志力起床，但現在完全不是，是「有活力的起來」；此外，若是有時間，黃國昌還會特別去騎腳踏車，之後沖個澡後就開始工作，直喊「精神變得非常好」。

黃國昌接觸了健身後，直喊「精神變得非常好」。（圖／翻攝Youtube頻道《黃國昌》）





眼看黃國昌從「肥肚大叔→八塊肌歐巴」，不少網友們直喊佩服，紛紛在Threads上留言「黃國昌的毅力也太驚人」、「這是館長最有效的行銷廣告」、「我好慚愧，是從左變右，嗚嗚嗚嗚」、「這個廣告招牌比什麼都強」、「以他的年紀真的不容易」、「有練有差，瘦了之後真的精神很多」。不過，仍有部分網友開酸「比得上他政治立場轉變的能力嗎？」、「用猛健樂的毅力嗎？這肉量根本不是勤上健身房的體態，不要再亂造神了啦，拜託動點腦」。





