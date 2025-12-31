黃國昌1年瘦17kg大肚腩變六塊肌！網酸靠藥物 教練：不知訓練吐多少次

政治中心／施郁韻報導

民眾黨主席黃國昌近期健身有成，跨年夜釋出《運動一年後，我的身體改變了多少？｜健康挑戰完整紀錄》影片，展現一年瘦17公斤樣態，表示紀錄片獻給所有正在許願2026的朋友們，一起開始做出真正的改變，為自己做到最好。不少網友質疑黃國昌靠藥物變瘦，對此，健身教練發聲了。

黃國昌31日在臉書上發出《明年，繼續練》影片，紀錄自己健身變瘦的過程，表示有人在傳他打瘦瘦針，他強調透過運動能讓身體帶來改變，此為瘦瘦針所難到達之效果。

照片中可見到，黃國昌鮪魚肚消失，有著結實的六塊腹肌，巨大轉變引起網友熱議，有網友質疑他是靠醫美或使用「猛健樂」等藥物。

身為黃國昌的教練團成員之一的健身教練李鎗，在Threads發聲，強調陪著黃國昌一起練柔術快一年，「開口閉口說國昌老師打猛健樂的人，應該不知道他這一年跟我們訓練到一半時去廁所吐過多少次，被鎖到快昏倒多少次」。

李鎗替黃國昌說話，直言「你做不到，不代表別人也做不到。只是你們人生從沒優秀過，所以很難相信有人真的能靠努力改變自己。」

