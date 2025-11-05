黃國昌11/20赴政大演講挨酸會「問A答B」 綠委籲誠實面對問題

〔記者李文馨／台北報導〕民眾黨主席黃國昌20日受邀去政治大學演講，宣傳貼文引發網友留言嘲諷「會不會問A答B？」民進黨立委賴瑞隆今天表示，黃國昌這段期間涉及有組織性的狗仔偷拍醜聞，但始終不誠實面對問題，學生當然會質疑，呼籲黃與其為了選新北市長去大學演講，不如誠實面對問題，說明這10年來立場轉變的原因何在。

政治大學政治系系學會昨天宣布，邀請黃國昌主講「從街頭到國會：黃國昌的政治實務與人生歷程」，帶領大家回顧他從學術研究者到社會運動者，再到國會實踐者的多項身分轉變。黃國昌將以自身的政治生涯出發，分享他在角色轉變時的心路歷程，並思考在台灣的政治環境下，公共知識分子如何定位自身角色，最終又為何決定從政。

貼文一出，湧入逾千則網友留言包含：「問問題會問A答B嗎」、「提問的時候大家記得保持沉默，不然會被問A答B或被洗臉」、「他有真正回答問題過嗎」、「應該是要安排一些演員混在聽眾裡問黃國昌能回答的題目，不然問A答B的時候很尷尬」、「分享他在角色轉變時的心路歷程>討厭kmt到跟kmt黏踢踢」、「QA問問題會被說是白痴問題」。

賴瑞隆今天在立法院表示，大學生有自主意識，黃國昌最大的問題在於10年前後立場轉變相當大，從民進黨禮讓他選立委、當上時代力量黨主席，再跳槽到民眾黨並接任黨主席，還跟國民黨充分合作，從兩岸到能源政策，甚至黑箱作為都有相當的改變。

賴瑞隆說，政治人物的信賴感相當重要，立場完全轉變當然會讓人高度質疑，且黃國昌這段期間涉及有組織性的狗仔偷拍醜聞，這是相當大的禁忌與紅線，但黃國昌始終不誠實面對問題，學生當然會質疑，若連面對媒體提問都「問A答B」，面對學生時是否會繼續「問A答B」。

賴瑞隆呼籲，黃國昌與其為了選新北市長去大學演講，不如誠實面對自己的問題，誠實說明這10年來立場轉變的原因何在，包括在狗仔案到底涉及到什麼程度，這才是大家最關心的。若持續閃躲甚至再次對提問展現出不友善的態度，只會讓人更看清楚黃國昌的本質。

