黃國昌2月後會很忙！備戰2026 柯文哲：我自動請纓去住南部

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

民眾黨前主席柯文哲今（4）日晚間與民眾黨主席黃國昌一同在YT直播，柯文哲在直播中說，明年2月以後事情很多，包含黃國昌要選舉，還有帶議員，還有立院都是新手，要有人帶，他自動請纓要去住在南部。

柯文哲與黃國昌今天一同開直播。（圖／柯文哲YT）

柯文哲今天與黃國昌一起開直播，兩人談到黃國昌未來卸任後的規劃，柯文哲說，新的立委上來還是新手，還是要有人在立法院繼續擔任教練。黃國昌表示，新委員上來，他每週二、五還是會陪立委開晨會，但也要幫助更多年輕人投入地方政治、地方選舉，因為當我們有機會改變城市、改變政治文化，才能進一步有機會改變這國家。

柯文哲說，2月1號後事情很多，包含黃國昌自己要選，還有帶議員，還有立院還是新手，不是那麼容易，立法院相當複雜，不是馬上可以上線，要有人可以帶他們，「我是自動請纓，我要去住在南部」。黃國昌則趕緊對此說，「我們把12月言詞辯論先做完！」



