黃國昌2/1卸任立委 將登錄律師、投入新北市長選舉

（中央社記者陳俊華台北30日電）為落實「兩年條款」，民眾黨團總召黃國昌等6席不分區立委將在2月1日卸任。黃國昌今天說，卸任後除仍會到立法院開晨會、中央黨部工作外，還會投入新北市長選舉，2月1日將成立競總，並透露前中廣董事長趙少康將會出席。

台灣民眾黨立法院黨團上午舉行「珍重再見 後會有期！」記者會，媒體詢問，卸任後要如何與民眾黨創黨主席柯文哲分工。黃國昌表示，卸任後他工作還蠻忙的，立法院部分，每週二、五他會跟民眾黨團一起開晨會，週四陪他們開共識會，只要他有空都會參加。

黃國昌說，第二部分，中央黨部的工作一直在進行，因為他還沒卸任黨主席，該做的事情他還是會做。雖然在中央黨部沒有黨主席的辦公室，他最喜歡的工作模式是到會議室，針對不同的主題把不同部門的人請來，把該執行的工作一樣、一樣跟大家對清楚。

黃國昌表示，第三個身分是投入新北市長選舉，2月1日就會成立競選總部，歡迎所有新北市民一起來湊熱鬧，前中廣董事長趙少康也通知他將會出席，竭誠地歡迎趙少康，他也會花相當的時間投入新北市長選戰的準備。

黃國昌說，除了這些工作以外，每週一晚上的直播還是會繼續進行，「未來只會增加，絕對不會減少」。最後，因為他當立委時不能當律師，2月1日後等他拿到立法院的離職證明，應該還是會去登錄律師的工作，「在有需要的時候、披上法袍」。

另外，陸配李貞秀2月將接任民眾黨立委，陸委會主委邱垂正日前說，李貞秀須在就任1年內放棄中國國籍，但對岸放棄戶籍容易，放棄國籍目前無人達成，建議可以「努力一下」；內政部長劉世芳則說，國籍法第20條規定很清楚，目前中華人民共和國相關單位網站本來就有「退籍證書」，可開始進行申請。

黃國昌表示，民眾黨團立場非常清楚，依法律規定，該怎麼辦就怎麼辦，但台灣是民主法治國家，權力彼此間監督制衡，法律的解釋權從來就不是掌握在行政機關手上，不管是陸委會或內政部，對這件事情應該有基本的認識跟了解。（編輯：翟思嘉）1150130