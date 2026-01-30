黃國昌2016痛罵藍討不當黨產無恥 吳思瑤酸2026也成為那種人

民眾黨主席黃國昌。（資料照）

國民黨立委游顥等人提出的「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例第四條及第三十四條條文」修正案，今（30日）在藍、白人數優勢下三讀通過，救國團將排除在黨產條例適用範圍，並回溯自2016年8月10日，而當年痛批藍營「做這麼無恥的事，還嘻嘻哈哈」的白委黃國昌，如今立場丕變，過去言論又再度被挖出跨時空自我打臉。

游顥在提案中指出，救國團遭黨產會認定為國民黨附隨組織後，全數資產遭凍結，包含61筆土地、建物，及16億3,507萬餘元現金，都因認定為不當取得財產，全部移轉國有，今在國民黨52席立委、民眾黨8席立委以60票贊成輾壓通過。

黃國昌2016年曾透過臉書批評藍營「追討不當黨產」，態度相當嚴厲，不僅痛罵「做這麼無恥的事，還嘻嘻哈哈！」「恥度無下限的中國國民黨，沒有悔改可能」，如今卻成了贊成的1票，舊文也被民進黨立委吳思瑤挖出開酸：「2026年的黃國昌，成了自己口中那個恥度無下限的人」。

吳思瑤表示，藍白聯手通過黨產復辟條款，「表決前，國民黨一再拿著每個人都參加過救國團，來情勒整個社會」，但她認為，在一黨獨大威權年代，救國團利用黨國不分到極致，入侵校園、入侵每個年輕人生活，「救國團真正的目的是替威權黨國進行政治洗腦，監控異議份子，大搞白色恐怖」。





