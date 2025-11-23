黃國昌2026新北市長出局？黃暐瀚：可能就是李四川對蘇巧慧

政治中心／劉宇鈞報導

2026年九合一大選，新北市長部分，民進黨確定由立委蘇巧慧出戰，國民黨則是北市副市長李四川呼聲最高，民眾黨主席黃國昌也宣布投入選戰。近期一份民調顯示，黃國昌呈現落後局面。媒體人黃暐瀚說，「我覺得可能就是李四川對蘇巧慧了」。

《匯流新聞網》21日公布最新民調，若為李四川對上蘇巧慧，李的支持度為47.1％、蘇為37.1％、15.8％無法選出；若為蘇巧慧對上劉和然，蘇為41.4％、劉34.8％，23.8％無法選出；若蘇巧慧對上黃國昌，蘇的支持度則來到47.3％、黃33.4％、19.3％無法選出。

該民調也顯示，若為李四川、蘇巧慧、黃國昌三腳督，李的支持度則為39.1％、蘇35.7％、黃16.1％、9.1％無法選擇。若劉和然、蘇巧慧、黃國昌三腳督，蘇的支持度為39.5％、劉24.6％、黃23.1％、12.8％無法選出。

黃暐瀚22日在節目上表示，他看完了這份新出來的民調，「我覺得可能就是李四川對蘇巧慧了啦」，如果以這份數據來看，因為時間其實並沒有很久，蘇巧慧目前是已經確定被民進黨提名，此刻國民黨、民眾黨還要拖到明年6月再決定嗎？他覺得時間不會那麼長。

黃暐瀚提到，民眾黨祕書長周榆修是說相關機制明年3月會出來，所以他推測是明年6月會有決定，藍白兩位主席見完面之後，以現在這份民調來看，到明年3月的情況，「如果不變，我覺得就是李四川了」，至於其他藍白的人選要怎麼合又是一回事。

黃暐瀚也說，蘇巧慧的民調是呈現向上的趨勢，「顯然是往上走」，但李四川目前還在台北市，李正在忙北士科的問題，李的副市長工作不會有所懈怠，蘇巧慧跑地方，李四川則忙跑市政，這樣兩人有可能越來越近，藍白共組的時間跟李四川投入的時間或許都要提早，否則蘇巧慧看起來比大家想的還要強許多。

該民調為匯流新聞網進行調查，調查對象為戶籍於新北市內，且年滿20歲的一般民眾；市話調查，母體清冊為中華電信市內號碼簿，抽出的號碼再尾數兩位數隨機撥出，以分層比例隨機抽樣法進行調查；手機電話調查方法，以數位發展部公佈的手機前5碼，再加上隨機產生的後5碼為母體清冊，並根據電信業者市占率抽出要撥打的電話數，最後以隨機撥號法進行調查。

調查時間為114年11月09日-11月12日，晚上18:00-21:30 進行；共完成1,200有效樣本(市話851份，手機349份)。在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.83個百分點，依內政部最新人口資料，對戶籍地、性別、年齡、教育程度進行多重反覆加權。

