黃國昌2026新北市長出局？黃暐瀚：可能就是李四川對蘇巧慧
政治中心／劉宇鈞報導
2026年九合一大選，新北市長部分，民進黨確定由立委蘇巧慧出戰，國民黨則是北市副市長李四川呼聲最高，民眾黨主席黃國昌也宣布投入選戰。近期一份民調顯示，黃國昌呈現落後局面。媒體人黃暐瀚說，「我覺得可能就是李四川對蘇巧慧了」。
《匯流新聞網》21日公布最新民調，若為李四川對上蘇巧慧，李的支持度為47.1％、蘇為37.1％、15.8％無法選出；若為蘇巧慧對上劉和然，蘇為41.4％、劉34.8％，23.8％無法選出；若蘇巧慧對上黃國昌，蘇的支持度則來到47.3％、黃33.4％、19.3％無法選出。
該民調也顯示，若為李四川、蘇巧慧、黃國昌三腳督，李的支持度則為39.1％、蘇35.7％、黃16.1％、9.1％無法選擇。若劉和然、蘇巧慧、黃國昌三腳督，蘇的支持度為39.5％、劉24.6％、黃23.1％、12.8％無法選出。
黃暐瀚22日在節目上表示，他看完了這份新出來的民調，「我覺得可能就是李四川對蘇巧慧了啦」，如果以這份數據來看，因為時間其實並沒有很久，蘇巧慧目前是已經確定被民進黨提名，此刻國民黨、民眾黨還要拖到明年6月再決定嗎？他覺得時間不會那麼長。
黃暐瀚提到，民眾黨祕書長周榆修是說相關機制明年3月會出來，所以他推測是明年6月會有決定，藍白兩位主席見完面之後，以現在這份民調來看，到明年3月的情況，「如果不變，我覺得就是李四川了」，至於其他藍白的人選要怎麼合又是一回事。
黃暐瀚也說，蘇巧慧的民調是呈現向上的趨勢，「顯然是往上走」，但李四川目前還在台北市，李正在忙北士科的問題，李的副市長工作不會有所懈怠，蘇巧慧跑地方，李四川則忙跑市政，這樣兩人有可能越來越近，藍白共組的時間跟李四川投入的時間或許都要提早，否則蘇巧慧看起來比大家想的還要強許多。
該民調為匯流新聞網進行調查，調查對象為戶籍於新北市內，且年滿20歲的一般民眾；市話調查，母體清冊為中華電信市內號碼簿，抽出的號碼再尾數兩位數隨機撥出，以分層比例隨機抽樣法進行調查；手機電話調查方法，以數位發展部公佈的手機前5碼，再加上隨機產生的後5碼為母體清冊，並根據電信業者市占率抽出要撥打的電話數，最後以隨機撥號法進行調查。
調查時間為114年11月09日-11月12日，晚上18:00-21:30 進行；共完成1,200有效樣本(市話851份，手機349份)。在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.83個百分點，依內政部最新人口資料，對戶籍地、性別、年齡、教育程度進行多重反覆加權。
柯文哲悄回中央黨部辦公？黃國昌回應「復出動向」
政治中心／綜合報導中國國民黨主席鄭麗文與台灣民眾黨主席黃國昌於19日會面，持續為2026年的「藍白合」布局。黃國昌20日受訪時證實，與鄭麗文多次會面沒問題，他同時預告，前民眾黨主席柯文哲在12月11日的京華城案言詞辯論結束後，將有更多公開行程，不排除以各種形式重回公眾視野。然而民眾黨秘書行政部副主任蔡君婷日前在社群上分享柯文哲於台玻大樓的背影照，引發外界臆測是否準備重返中央黨部，黃國昌也針對這件事做出回應。民視 ・ 23 小時前
暗酸祭拜吳石！賴清德諷不該緬懷共諜 鄭麗文回應了
即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導昨（22）日是國民革命高級將領黃百韜殉國紀念日，賴清德也在臉書表達緬懷之意，他文中強調，「我們應該緬懷的，是那些不分先來後到，為了信念與軍人的榮譽，嚴守軍紀、為國奮戰的國軍官士兵袍澤，而不是共諜」，被外界認為諷刺先前祭拜匪諜吳石的國民黨主席鄭麗文。對此，鄭麗文今（23）日上午出席「雲林口湖健走、步步口福」活動前受訪時回應了！鄭麗文今日上午出席雲林縣口湖鄉的「雲林口湖健走、步步口福」活動；由於鄭麗文是當地人，因此她在活動前受訪時坦言，她非常興奮，從昨天就很開心要參加活動，因為她小時候過年最期待回阿公、阿嬤家，也非常感謝鄉長的邀請。針對賴清德昨日緬懷黃百韜，內文也說應緬懷為國奮戰的國軍官士兵，而非共諜一事，鄭麗文則表示，誠心為中華民國犧牲性命，同時站在第一線捍衛國家所有英雄，不但要紀念，還要繼續秉持他們精神保衛國家。「我們不應該把國家英雄作為政黨鬥爭的工具、不應該消費這些國家英雄」，鄭麗文又說，也希望在記得過去中華民國風雨歷史，不要忘記先輩流血流汗。國民黨主席鄭麗文（中）。（圖／民視新聞）她又稱，今天身為中華民國的領導人及總統，應該時時記住、團結全中華民國、保衛台澎金馬，才是真正的使命，不要老是在內部製造敵人與裂痕，台灣經不起再繼續的撕裂，尤其更期待賴清德能停止政黨惡鬥，因為台灣不能再內耗。最後，鄭麗文還說，今天來到口湖，原本是雲林最窮的地方，但是看地方上即便那麼艱困奮鬥，當地人仍不斷奮鬥，使得今天雲林縣展現完全不同風貌，「人民想要安身立命、拚經濟、拚生活、拚幸福，真的不要再內鬥了」。原文出處：快新聞／暗酸祭拜吳石！賴清德諷不該緬懷共諜 鄭麗文回應了 更多民視新聞報導劍指鄭麗文？賴苡任今祭黃百韜 喊固守KMT核心價值該緬懷為國奮戰的國軍！賴清德發文致敬黃百韜 暗諷鄭麗文追思吳石中國通緝無效！沈伯洋現身荷蘭國際法庭 律師再諷：更打臉鄭麗文的國際笑話民視影音 ・ 1 小時前
非洲豬瘟道歉才兩週!盧秀燕改口訴委屈 議員打臉「敢講不敢聽」
台中市10月22日爆非洲豬瘟疫情，市府防疫作為荒腔走板，市長盧秀燕兩週前才公開道歉，昨（21日）在議會答詢卻改曝「委屈」，稱非洲豬瘟是中市「主動送驗」、「我們很認真把問題找出來卻被罵到臭頭」；多名議員痛批她又甩鍋、攬功，企圖洗白，道歉全是假，「她敢講我還真的不敢聽」；盧秀燕被詢問此事，低調不願多回應自由時報 ・ 16 小時前
玉澤演首發Threads中文警告「別偷拍我」 盧秀燕籲守護明星隱私
玉澤演日前出席台北活動時透露，將在台停留一段時間。隨後便有不少粉絲在台中「捕獲」他的蹤跡，從夜市、街景到咖啡店，玉澤演親民作風與隨性穿搭被讚賞「入境隨俗」。他亦不時透過Instagram分享在台日常生活與風景，展現對在地生活的熱情。不過，伴隨曝光度升高，偷拍行為也...CTWANT ・ 1 天前
藍營新北派李四川最強？藍議員曝"最佳參選時間點"！
論壇中心/綜合報導匯流新聞推出新北市長民調，顯示如果藍綠一對一，國民黨的李四川領先民進黨的蘇巧慧，如果藍綠白三腳督，李四川和蘇巧慧則在誤差範圍內，而黃國昌則是墊底，而台北市副市長李四川目前正忙於處理輝達落腳北市，未對選舉做過多回應，只回專心市政。民視 ・ 7 小時前
蘇巧慧喊新北耶誕城「兩方向」調整 侯友宜說話了
即時中心／顏一軒、李美妍報導民進黨新北市長擬參選人、立委蘇巧慧今（21）日表示，未來新北耶誕城可在板橋「多點齊辦」或在各區「輪辦」等方向，都能納入考量，也很高興新北市政府從善如流。對此，新北市長侯友宜稍早回應，耶誕城已經是一個城市的品牌，也是國際最重要的耶誕節日，本週末有運動相關的主題，歡迎市民歡喜來耶誕城踴躍參加。民視 ・ 1 天前
高市早苗挺台！日本國安概念轉變了 彭博：2022裴洛西訪台是關鍵
美國時任眾議院議長裴洛西2022年首度訪台後，中國向台灣上空和日本的專屬經濟海域發射彈道飛彈。外媒發現，此舉促使日本民眾堅定支持對國家安全戰略進行重大改革，更使國防產業成為日本經濟最具活力的一環。太報 ・ 5 小時前
戰2026新北？李四川再表態願承擔 在地議員喊出最佳時間點！
面對2026地方選舉，各政黨參選人已積極暖身，其中新北市長人選部分，被外界點名的國民黨潛在人選台北市副市長李四川昨（22日）也表明，黨若一定要他承擔，他不排斥。國民黨新北市議員林金結則是認為，「如果李明年3月1日能夠投入新北選舉，是最好的時間點」中時新聞網 ・ 5 小時前
金馬62紅毯｜互喊「媽媽 兒子」 影后翁倩玉合體西島秀俊
第62屆金馬獎頒獎典禮今天（11/22）在台北流行音樂中心舉行，擔任頒獎嘉賓的日本影帝西島秀俊和金馬影后翁倩玉聯袂登上星光大道，兩人曾在美劇中飾演母子，老朋友一見面就大喊「媽媽」、「兒子」，令人莞爾。太報 ・ 18 小時前
台股暴跌 投信：多頭未轉向跨年度行情可期
[NOWnews今日新聞]美國聯準會（Fed）官員「放鴿」，市場認為降息機率增加，美股週五翻紅，道瓊工業指數收漲近500點。然而，台股昨（21）日重挫，寫下歷史第六大跌點；投信表示，經濟環境並未出現重...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
金馬62星光 「我家的事」劇組步紅毯 (圖)
第62屆金馬獎頒獎典禮22日晚間登場，傍晚星光大道先打頭陣，入圍多項大獎的電影「我家的事」劇組開心走上紅毯，向一旁粉絲揮手致意。中央社 ・ 20 小時前
這波冷空氣來真的！氣象署示警下週三氣溫大跳水 最冷時間曝
[Newtalk新聞] 今(22)日受東北季風影響，北部及東北部有雨，氣象署指出，明(23)日起水氣減少，各地天氣轉乾，氣溫回升。不過好天氣持續不久，下週二(11/25)起另一波東北季風南下，北台灣將再度轉濕冷，週三(11/26)低溫恐下探16度，民眾應留意氣溫劇烈變化。 根據未來降雨趨勢圖顯示，今(22)日東北季風增強，迎風面的北部、東半部地區有局部短暫雨，其中基隆北海岸及宜蘭降雨較明顯，中南部則維持多雲到晴。到了週日(11/23)，環境轉乾，東北季風減弱，全台降雨顯著減少，僅東半部有零星雨勢，是未來一週天氣最穩定的一天。週一(11/24)水氣稍增，東半部降雨機率略微提高，但整體仍屬舒適。 氣象署進一步強調，天氣轉折將出現在下週二(11/25)。屆時另一波東北季風增強，影響時間預計持續至週五(11/28)。這波冷空氣伴隨水氣較多，北部及東半部地區將轉為陰雨天氣，降雨範圍擴大，中南部雲量也會增多。 今(22)日北台灣整天濕涼，氣象署表示，未來一週溫度趨勢低溫約18至20度，高溫僅22度左右；中南部早晚亦涼。隨著週日(11/23)至週一(11/24)東北季風減弱，各地氣溫將明顯回升，北部新頭殼 ・ 19 小時前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 2 天前
出運了！2026年「5大最旺生肖」出爐 第一名事業、財運穩到爆
隨著時間腳步邁入2026年，即將迎來能量極為強勁的「火馬年」（農曆丙午年）！命理專家小孟老師解析新年度的生肖整體流年運勢，直言馬年整體變動感強烈，運勢如同坐雲霄飛車般大洗牌，有人將打起精神迎戰挑戰，但也有人將迎來貴人相助與重大突破，同時點出財運事業前五名的生肖，在新的一年有望荷包滿滿。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
將迎斷崖式降溫！低溫探15度 「先濕冷、後乾冷」變天時間曝
今（23）日東北季風減弱，中央氣象署表示，清晨各地早晚仍偏涼，各地低溫約16至20度，局部近山區及空曠地區氣溫會在低一些，白天溫度回升，北部及宜花地區高溫約25到27度，中南部、臺東可來到28到30度；降雨方面，臺灣各地大多及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨。此外，氣象專家就提醒，下週二晚起新一波東北季風開始南下，將迎來斷崖式降溫。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
11月底還有颱風假？專家揭「天琴」侵台機率
生活中心／李明融報導中央氣象署指出，今天（21日）受到東北季風影響，冷空氣逐漸減弱，但早晚仍會感受涼冷，清晨各地低溫約17度至19度，局部溫度會再更低一些，早晚請注意保暖，白天高溫北部及宜蘭約22度、23度，花東約24、25度，中南部約26度、27度，感受舒適，然而儘管進入到11月份，仍有颱風持續生成，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興，指出下週一至週二（24日至25日）有機會生成「天琴」颱風，但對台灣天氣應無影響。民視 ・ 1 天前
澤連斯基拒絕了! 不爽美「28點和平談判」歐洲領袖齊赴基輔 川普嗆聲了.....
[Newtalk新聞] 美國日前對俄烏戰爭再提「美國版和平方案」，據多個消息帳號近日披露，美國提出的「28點和平計畫」已被俄羅斯掌握，俄羅斯總統普丁甚至親口證實相關文本的存在；而烏克蘭總統澤連斯基則明確表態，基輔不會接受這份由美國主導、外界形容是在「逼烏克蘭讓步」的方案。 X 帳號「NiKiTa_32156」引述美國總統川普的發言，稱美國正在要求烏克蘭「儘快決定是否接受和平計畫」，否則「這個冬天會很冷」。該帳號嘲諷稱，這段話聽起來「不像美國總統，倒像俄羅斯人的台詞」，與俄羅斯多年來的冬季威脅論如出一轍。 烏克蘭總統澤連斯基直言，烏克蘭不會接受美國提出的和平協議。 圖：美聯社/達志影像（資料照） 不過據《Nexta tv》引述澤連斯基說法指出，烏克蘭不會接受美國提出的和平協議，他已在2019年上任時的就職演說中清楚承諾：只要仍在位，就不會以國土或主權交換停火。 X 帳號「Visioner」則透露，因應美國與歐洲多國外交動向近期急遽升溫，烏克蘭警方已在基輔市區布署強化安檢，並啟動特殊維安措施。 《Nexta tv》報導表示，普丁稍早在安全會議上證實，俄方確實收到美國提出的「川普版和平計畫」新頭殼 ・ 1 天前
下週「斷崖式降溫」低溫探14度！2地區「急凍4天」又濕冷
生活中心／周希雯報導本週末天氣回暖，氣象署指出，今（23日）雖清晨各地早晚仍偏涼，但隨著東北季風減弱，白天溫度回升，北部及宜花高溫可達27度，中南部、台東甚至最高到30度。不過氣象專家林得恩提醒，「斷崖式降溫」即將到來，下週二（25日）起又有新一波東北季風，屆時北部、東北部低溫下探15度，南部也只有20度，需多注意氣溫劇烈變化。民視 ・ 4 小時前
粿粿婚變後「同母異父富二代哥哥」韓秉融金援力挺 怒轟范姜彥豐「吃軟飯的爛人」
粿粿與范姜彥豐婚變鬧得滿城風雨，同母異父的哥哥韓秉融從頭到尾挺妹妹挺得毫不猶豫。據了解，韓秉融的生父家底極厚，前陣子過世後留下龐大基金會由他繼承，粿粿這邊的娘家經濟實力向來就不容小覷，也難怪韓秉融會直接開砲，說范姜這些年就是「吃軟飯」。鏡報 ・ 1 天前
金馬獎紅毯10美盤點！ 林依晨銀紫色禮服強勢登場 黃珮琪蕾絲內搭秀小心機
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間於台北流行音樂中心登場，這是屬於電影人的榮耀之夜，眾星盛裝現身紅毯，展現一年來淬鍊的實力與風采；其中擔任主持人的楊千霈、頒獎嘉賓桂綸鎂、入圍最佳女主角的黃珮琪都以一身黑禮服強勢登場，還有誰是紅毯上的絕美之星，以下為您盤點。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 17 小時前