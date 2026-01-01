【論壇中心／綜合報導】2026縣市長選戰，民眾黨主席黃國昌日前宣布新北市長，近日來也是動作頻頻，不只推出個人寫真集，今（1）日更參加新北勢政府升旗典禮。資深媒體人邱明玉在論節目中爆料，黃國昌背後文宣操盤是包給一位「綜藝大哥」，且有民眾黨內部人士告訴她，黃國昌一定選到底，因為柯文哲跟整個黨都押著他下去選，不過，昔日戰友、民進黨台北市議員林亮君卻有不同看法。

林亮君今日在《頭家來開講》節目指出，自己從頭到尾都一直覺得黃國昌不會選到底，林亮君表示，根據對黃國昌的了解，「要選一定要選會贏的」，黃國昌不能接受自己有輸的記錄，這也是為什麼當時他放棄連任汐止立委，因為他知道自己可能選不上，林亮君認為，黃國昌不會去挑戰沒有把握的區域，而現在所有的動作，其實就是在「跟國民黨叫板」，去換取更多談判的籌碼，現在動作一定要做好做滿，對於新北市長，黃國昌一定要展現出「我真的要選」的態勢，讓國民黨可以去跟他談，林亮君表示，黃國昌「不打沒把握的選舉」，因此他現在所有的行動，都是希望國民黨可以繼續跟他談，從黃國昌過去到現在的政治歷程來說，他還是比較關注在他自己未來的政治利益上面。

對於2026縣市長的選戰，國民黨務人士表示，農曆春節前會確定新北市、宜蘭縣、嘉義市黨內提名人選，3月再與民眾黨最後整合，至於新北市長人選是否會藍白合，外界也都在關注。

原文出處：黃國昌2026新北市長選到底？昔戰友預言「最後結局」

