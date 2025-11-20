黃國昌2026選新北又談藍白合？陳學聖憂球員兼裁判：問題棘手

鄭黃會後，陳學聖指黃國昌（左）喊選新北市長怎談藍白合？資料照 李政龍攝



國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌「鄭黃會」落幕。前國民黨立委陳學聖今（20日）表示，當藍白進入實質協商，民眾黨主席黃國昌喊選2026年新北市長，是否球員兼裁判？有角色衝突？對國民黨潛在人選公平？棘手問題愈早處理，勝選機率就愈高。

陳學聖今在臉書發文「黃國昌會有角色衝突嗎？」表示，昨鄭麗文、黃國昌見面，藍白合跨出第一步，整個會場是和諧的，外界是有期待的。但接下來，進入實質的協商，第一個問題就會浮上來？黃國昌會球員兼裁判嗎？

他說，大家都知道黃國昌要爭取2026藍白合新北市長提名，他也願賭服輸，若輸了，他會全力支持藍營的候選人。問題是，黃國昌也是民眾黨黨主席，他除了自己要選的新北市外，其他縣市如嘉義市、彰化縣、宜蘭縣、新竹市等都有可能會談藍白合，當然還有民代部份，到時這是一個大局在談。

陳學聖說，新北市讓不讓？怎麼確認初選機制？民調是唯一的嗎？更是全局重中之重，會連動影響到其他縣市。他表示，黃國昌是民眾黨主席，當然會參加協商，但他又是參賽者，這對國民黨潛在初選者，卻相對被排除在外，他們會覺得不公平？

他認為，若不公平，最後藍白破局，國民黨真要家規伺候嗎？這種棘手的問題，在藍白相見歡後，開始要一一面對，愈早處理，勝選機率就愈高。

