黃國昌25日率青年團訪日 與日本主要政黨交流

（中央社記者陳俊華台北24日電）民眾黨團總召黃國昌明天將率團訪日。黃國昌今天說，純粹是時間上的巧合，將與日本主要政黨交流；這次出訪跟中日衝突、日本首相高市早苗的發言「一點關係都沒有」，沒必要給它太多政治上的解讀或詮釋。

黃國昌25日到28日將率民眾黨青年團訪日，但日本首相高市早苗日前因「台灣有事」說，引發中日情勢緊張。

黃國昌上午受訪時表示，中日關係緊張牽涉到非常嚴肅的法律問題，日本會做出相關解釋；對民眾黨來說，台日友好不管從官方到民間，締造深厚友誼，是善良的台灣人民、民間社會幾十年來累積的努力。中日發生衝突，台灣應看重的是，如何維持東亞區域和平、穩定。

黃國昌強調，純粹是時間上的巧合，出訪行程從夏天就開始規劃，將與日本主要政黨交流，不只自民黨、日本維新會，還包括立憲民主黨等反對黨，都在拜訪範圍中。

黃國昌表示，這次出訪跟中日衝突、高市早苗的發言「一點關係都沒有」，沒必要給它太多政治上的解讀或詮釋，就是按照既定的行程。

另外，中配參政權引發討論，中國時報報導，民眾黨可能遞補立委的中配李貞秀將簽立院切結書尋求解套。內政部長劉世芳今天表示，現行國籍法規定，放棄中華民國以外的外國籍，沒有切結或具結方式。

黃國昌說，兩岸條例、國籍法應如何正確解釋、適用，各方討論很多，即使各部會間看法不同，或許劉世芳要先搞清楚，目前中華民國憲法、兩岸條例及相關法令的關係，「如果內政部長相關法律都搞不清楚，恣意解釋適用法律，這樣的內政部長我只能說失職」。

至於2026年台北市議員選舉，民眾黨喊出「4加2」，但國民黨台北市黨部主委戴錫欽說要單獨過半，是否會讓藍白合出現變數。黃國昌說，不會讓藍白合出現變數，這兩個目標要達成很簡單，讓民進黨席次變少，就可以達成了。

黃國昌表示，2026年地方選舉跟國民黨合作，還是按照既定步伐，先談政策價值跟願景，目前雙方智庫要相互聯繫，怎麼順利對接，針對大家關心的地方治理，應該優先推動的議題，提出政策主張，看有沒有可以共同推進的目標。

黃國昌說，在這個前提下，現在去談縣市長選舉合作，「可能還有一些太早」，因為按正常程序，應該是兩個政黨相關提名或徵召作業就先進行，如果提名有重疊的部分，再看透過什麼方式，是否有可能相互合作。（編輯：蘇龍麒）1141124