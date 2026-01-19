黃國昌30秒偷機密？3Q模仿「蔥式表演法」嗆：詐騙！

論壇中心/綜合報導

立法院外交及國防委員會今（19）日就1.25兆國防特別條例安排機密專報，民眾黨主席黃國昌卻爆出在會後「帶走」機密資料，引發爭議。黃國昌回應，自己是不小心的，更稱等美方公開後，會發現這些項目「根本不算機密」。對此，立院榮譽顧問陳柏惟直指，黃國昌就是個網紅立委，那場沒記者、閃光燈，「他怎麼可能不知道是機密會議」？

陳柏惟在《台灣向前行》節目中表示，網紅立委黃國昌最在意的就是「記者有沒有拍他」，他這麼在意媒體畫面，還出寫真集給大家看，很好奇這場沒有鎂光燈的機密會議「他有沒有咆哮」，陳柏惟更當場模擬起會議現場可能情形，模仿黃國昌質詢「部長~啊我再問阿 ...」，現場徐巧芯在照鏡子、林楚茵在忙自己的事情，現場沒人在理黃國昌，黃國昌表演下去發現沒記者在拍、人就要走了，陳柏惟酸黃國昌還自稱質詢「只有五分鐘」，「沒人在拍、五秒鐘黃國昌你都嫌長啦」。

陳柏惟進一步指出，關於機密資料，黃國昌用「才拿30秒」這理由搪塞，是認為「像東西掉地上30秒還能拿來吃嗎」？怒轟黃國昌從頭到尾就是「詐騙集團」。陳柏惟認為，黃國昌前陣子才跑美國談挺軍購，一回來又涉嫌洩密偷拿美國人資料，「真的當美國人吃素的」？

原文出處：黃國昌「30秒不小心」偷機密？陳柏惟模仿「蔥式表演法」嗆：詐騙集團！

