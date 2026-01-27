黃國昌4000億軍購有理嗎？醫曝1.25兆預算最大問題：精打細算才是明智之舉

政府提出的1.25兆軍購特別預算持續被在野黨杯葛，民眾黨主席黃國昌26日則提出自己版本法案，將預算砍到剩4000億元。對此，精神科醫師沈政男直言，400億美元軍購的本質，說穿了就是「讓川普高興」，軍購特別預算不該空白授權。​

沈政男發文表示，顧立雄26日赴立院列席備詢，他其實並不清楚軍購條例的預算細節，而是由下屬念稿，預算內容分為7大項，已列在數天前國防部公布的新聞稿中，其中一部分屬於上個月美方承諾賣給台灣的武器，另一部分則必須額外計算。



沈政男提到，美方已同意出售的武器包括60輛自走砲系統、42套砲兵資料系統及13輛救濟車，總價40.3億美元；海馬士多管火箭系統價值40.5億美元；1545枚拖式反裝甲飛彈和1050枚標槍反裝甲飛彈分別價值3.53億美元及3.75億美元；以及ALTIUS反裝甲無人機11億美元，與戰術飛彈網路系統10.1億美元。

沈政男說，上述軍購加總約100億美元，距離400億美元（1.25兆台幣），仍有300億美元的差距。在美國尚未承諾的軍購部分，花費較大的是20餘萬台監偵型與攻擊型無人機、1千艘無人艇，國防部沒有公布造價，但頂多共約50億美元。至於剩餘項目，比如人工智慧決策支援系統、籌建各類型彈藥與發射藥產線、以及台美共同研發的裝備系統，難道需要耗費剩餘的250億美元？



沈政男表示，國防部未將特別條例的7項採購金額條列清楚，只列了150億美元，就要立院編列400億美元的預算，當然引發立委抨擊。民眾黨的版本，最大差別是將1.25兆預算上限下修到4000億，道理在此。

沈政男認為，顧立雄催促立委趕緊將條例草案交付程序委員會，但以如此草率的版本，根本欠缺審議價值，國防部應補強美方尚未承諾的軍購項目，並詳列7項採購金額，否則即使付委也過不了關。

沈政男強調，所謂預算特別條例，顧名思義乃因應緊急與重大變故，但1.25兆分成8年編列，根本成了長期與慢性問題，一點都不急。民眾黨的版本因此強調，能在常規預算編列者，不應列在特別條例，並且1個年度執行以後必須進行檢討，才能有下一年度預算，而非空白授權。



​沈政男說，此條例目的在於打造「台灣之盾」，以各種武器攔截中共攻台飛彈，一份完整的預算計畫書應評估中共目前的軍力，尤其是攻台飛彈火力，能否被上述軍購武器有效攔截，但國防部隻字未提。

​沈政男表示，台灣現有飛彈達數千枚，密度居世界前茅，如果這樣都不能攔截中共飛彈，又怎麼保證1.25兆的軍購不會拿去填海？更何況採購跟交貨是兩回事，以目前美方的武器交貨速度，恐怕飛彈運抵台灣時，戰事早已結束。​



​​沈政男直言，400億美元軍購的本質，說穿了就是「讓川普高興」，在野黨在國會嚴格監督乃天經地義，卻被民進黨說成妨礙國安。其實精打細算，用1.25兆元的一部分買真正需要的防禦武器，避免排擠其他建設預算，才是明智之舉。​



