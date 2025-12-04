黃國昌PO與柯文哲合照 遭酸：一起去土城？

▲民眾黨主席黃國昌、前主席柯文哲今（4）日分別曬出合體照，預告晚上將直播。（圖／取自柯文哲臉書）

[NOWnews今日新聞] 前民眾黨主席柯文哲近期準備復出的傳聞四起，他今（4）日更發文曬出和現黨主席黃國昌的同框照，寫著：「今晚8點，我們來了！」，黃國昌則同時也發文回應：“Yes, I'm ready! ”，似乎是在預告今晚將合體直播，也是柯文哲交保後首次後黃國昌聯手直播，然而留言區卻被「一起前進土城？」相關留言充斥。

柯文哲近日動作頻頻，除妻子陳佩琪臉書發文預告將分享去年搜索理由書內容外，他今日特別曬出和黃國昌合體照，黃國昌也留言：“Yes! We are ready.”

事實上，黃國昌1日就曾在自己直播中提到：「這禮拜四晚上，請大家注意，如果沒有意外的話，會加開一場直播，我先跟大家預告，90％以上，請大家期待，算是彩蛋」。

然而貼文一出，許多網友留言很酸，「準備關燈嗎？」、「他很害怕你，你到底拍了他什麼？」、「Ready for Tucheng！」、「抓包要篡位了嗎」、「阿伯又被抬出來了，抬來抬去的」、「一起前進土城」、「是要土城一起聚會了唷！」

